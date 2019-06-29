Zam yağmuru sürüyor

İSTANBUL seçimi bitti, zamlar birbiri ardına geliyor. Motorin, çay ve şekerin ardından şimdi de elektriğe yüzde 15 zam yapıldı. Yeni tarifeyle 100 kWh elektrik için 62 lira ödenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda, elektrik fiyatlarıyla ilgili hem milyonlarca aboneyi hem de devlet şirketi Elektrik Üretim AŞ’yi (EÜAŞ) ilgilendiren kararlar aldı.

Kurul, elektriğe yüzde 15 zam yaptığını açıkladı. Zamlı tarifenin 1 Temmuz tarihiden itibaren geçerli olacağını duyuran EPDK, şu açıklamayı yaptı: “Elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dâhil yüzde 15 artış yapılmıştır. Söz konusu artışta bir önceki tarife dönemine göre EÜAŞ Toptan Satış Tarifeleri ile görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ harici alımlarına ilişkin maliyeti oluşturan Piyasa Takas Fiyatlarında (PTF) oluşan artışlar en önemli etkenler olmuştur. Bu kapsamda 1 Temmuz itibariyle mesken abonelerince 100 kWh elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dâhil olmak üzere 61,8 TL ödenecektir.”

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23 Haziran İstanbul Büyükşehir seçiminin ardından kuru çaya yüzde 15, şekere yüzde 16, motorine 22 kuruş zam yapılmıştı. Doğalgaz fiyatlarını belirleyen BOTAŞ’ın da 30 Haziran’a kadar, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli yeni tarifeleri belirlemesi gerekiyor.

Şirketin doğalgaza elektrik zammına yakın bir oranda ‘çift haneli’ zam yapacağı tahmin ediliyor. Öte yandan 30 Haziran itibariyle ÖTV indiriminin sona ermesiyle mobilya ve beyaz eşya fiyatları da otomatik olarak zamlanacak.