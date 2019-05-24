Zamanın ruhu İHL ile yakalanacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), “Esnek ve modüler yapı” olarak açıkladığı yeni ortaöğretim sisteminin Anadolu liseleri ve imam hatipler üzerinden inşa edildiği öğrenildi. Bakanlığın, “2023 Eğitim Vizyonu”nda imam hatip ortaokulları için öngördüğü değişikliklerin hemen hepsi tüm lise türlerini kapsayacak şekilde yeni sisteme yerleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, “Zamanın ruhunu yakalamak için uğraşıyoruz” dediği yeni ortaöğretim sisteminin, imam hatiplerin Anadolu liseleri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla kurgulandığı ortaya çıktı. Eğitimin yol haritasının belirlendiği “2023 Eğitim Vizyonu”nda imam hatip okullarının müfredatı ve ders yapısı için düşünülen değişiklikler, tüm lise türlerini kapsayacak biçimde hayata geçirildi. Buna göre, imam hatip okullarındaki ders saatinin ve türlerinin azaltılması ile program çeşitliliğinin korunarak esnek ve modüler hale getirilmesi düşüncesinin tüm lise türlerinde uygulanması kararlaştırıldı. Yeni sistemde öte yandan, din dersi tüm okul türleri için zorunlu hale getirilerek Tasavvuf Edebiyatı, Kuran-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler derslerini tüm öğrencilerin seçebilmesinin de yolu açıldı.

ÇIKIŞ NOKTASI İMAM HATİPLER

BirGün’ün ulaştığı “MEB 2019-2023 Strateji Belgesi”ne göre, ilk olarak imam hatiplerde yapılması planlanan ancak sistem değişikliği ile tüm lise türlerine yayılan diğer strateji planları şunlar oldu:

• Meslek dersleri ile akademik derslerin oranları farklı alanlarda üniversite okuyacak öğrencilere göre planlanacaktır.

• Yabancı dil öğretmenlerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik mesleki gelişim programları düzenlenecektir.

• Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak iş birlikleriyle imam hatip okullarındaki çocuklarımızın bilimsel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek için bilim, kültür ve sanat alanlarındaki akademisyenler tarafından etkinlikler düzenlenecektir.

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İSTİHDAM FAZLASI İTİRAFI

MEB’in 2019-2023 Strateji Belgesi, yeni sistemin beraberinde getirdiği riskleri de gözler önüne serdi. Belgede, imam hatipler için düşünülen “esnek ve modüler” programların uygulanabileceği dersliklerin yetersiz olduğu kaydedilerek “Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenler istihdam fazlası durumuna gelebilir” uyarısında bulunuldu. Yeni sistemde, “Mesleki gelişim programları” olarak tarif edilen çalışmaların uygulanmasında karşılaşılabilecek güçlükler ise “Yükseköğretim kurumlarının etkinliklerinin ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde olmaması. Bilimsel etkinliklere katılım için maliyetlerin yüksek olması” şeklinde sıralandı.

AKP PROJESİ

Yeni lise modelini, “AKP projesi” olarak nitelendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ortaöğretim kurumları, AKP ve MEB tarafından politik iktidar alanı olarak görülmektedir. MEB okullaşma politikasını meslek liselileştirme ve imam hatipleştirme üzerine kurmaktadır. Ortaöğretimin temel işlevlerinden birinin yükseköğretime öğrencileri hazırlamak olduğu düşünüldüğünde, zaman içerisinde Anadolu liseleri ile imam hatiplerin birbirine yakınlaşması öğrencilerin imam hatip okullarına yönlendirilmesini kolaylaştıracaktır. Yeni model aynı zamanda imam hatipleştirme projesidir ve Siyasal İslam’ın küresel piyasalarla, patronlarla ortaklığının devamının deklarasyonudur.”