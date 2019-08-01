Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Balıkesir Edremit’te Bahar Madencilik A.Ş. tarafından yapılmak istenen Demirtepe Altın Madeni Projesine karşı imza standı açtı. Ardından basın açıklaması yapan derneğe çok sivil toplum örgütleri ve halk tarafından destek verildi.

Kazdağı ve Havran çevresindeki altın madeni projelerine de dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaklaşık 200 bin ağacın kesildiği Kirazlı Altın Madeni projesi ile Kazdağı çokça gündeme geldi. Çanakkale halkı, sularının ve doğasının zehirleneceğini bildiği için, bu projeye karşı çıkıyor ve iş makinalarının çalışmaması için alanda nöbet tutuyor. Ne yazık ki engel olamaz isek benzer durumlar Havran ve Çevresinde de meydana gelecek. Havran Bölgesinde de Kazdağları gibi onlarca altın madenciliği ve diğer metalik madencilik ile ilgili arama ve işletme ruhsatları var.”

“Hatta bir de ‘rezerv bitti’ denilerek herhangi bir rehabilitasyon yapılmadan terkedilen doğayı katletmiş olan Tepeoba Molibden ve Bakır Madeni Projesi var. Havran’a yakın İvrindi’de ise TÜMAD Madencilik tarafından işletmeye açılan başka bir altın madeni projesi daha var. Demirtepe Altın Madeni Projesi . Projede Siyanür liçi ile ayrıştırma ve zenginleştirme de yapılacak. Hiçbir kamu yararı bulunmayan, karı şirketlere, riski ve zararı doğaya ve insanlara olan altın madenciliğini istemiyoruz.”

“Proje alanı, Büyükşapçı, Küçükşapçı ve Eğmir Köylerine çok yakın ve 6886 dönüm büyüklüğünde. Kocaseyit’in Köyü de proje alanına çok yakın. Altın madenciliği sonunda ormanlar ve içindeki canlılar yok oluyor, ağır metal içeren eden ve asit üreten pasa dağları oluşuyor, yer altı ve yer üstü su sistemleri değişiyor ve kirleniyor, devasa çukurlar ve atık barajları ile bölge cehennem haline geliyor.”

