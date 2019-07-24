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25.07.2019
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Zarif: Biz Meksika Körfezi’ne gitmedik, ABD İran’a geldi

birgun.net birgun.net

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD-İran ilişkileri ve bölgedeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan PBS kanalına konuşan Zarif, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda “provokatif davrandığı” iddialarıyla ilgili, “Biz Meksika Körfezi’ne gitmedik, ABD İran’a geldi, egemenliğimizi savunuyoruz. Egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze veya güvenliğimize zarar vermeme konusunda dikkatli olmalılar” dedi.

ABD’nin İran’a ait drone düşürdüğü iddialarını da yalanlayan Zarif, “Öncelikle, biz herhangi bir drone kaybetmedik. Yani drone’larımızdan biri vurulmuş gibi durmuyor. Belki kendi drone’larından birini vurmuşlardır. Raporda da başkasının drone’unu vurdukları bilgisi yer alıyor. Provokasyon meselesine gelince, düşürülen bizim drone’umuz olsa bile biz kendi topraklarımızdayız. ABD Donanması’na ait bir gemi sahillerimizin 6 bin mil ötesinde duruyor. Bu yüzden kimin provokatif davrandığını sormak isterim” açıklaması yaptı. 

Zarif, “İran hükümeti çatışma istemiyor. Tek istediğimiz, işlerimize kimsenin müdahale etmemesi. Bu bence Amerikan halkının kolayca anlayabileceği bir şey. Amerikan halkı da, başkalarının kendi işlerine müdahil olmalarını istemez, Amerikan devrimini bu yüzden yaptılar. Biz de, başkalarının işlerimize müdahale etmelerini istemiyoruz, bu kadar” diye konuştu.

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