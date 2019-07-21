Zehra Çelenk, okurlarıyla buluşuyor

Köşe yazılarıyla geniş bir kitleye ulaşan yazar, senarist Zehra Çelenk, yeni öykü kitabı “Hayatta Kalma Rehberi” imza ve söyleşisi için bu Pazar 16:00-18:00’de Selin Nasi moderatörlüğünde Kadıköy Mephisto’da okurlarıyla bir araya geliyor.

Everest etiketiyle yayımlanan, kısa sürede 3. baskısına ulaşan kitap, aile ilişkilerinden aşka, günümüzden geleceğe uzanan bir çeşitlilikte 14 öykü içeriyor. Her gün gerçekleşen olay ve durumlara farklı bir gözle bakmanın şaşırtıcı sonuçlarını yansıtan öyküler, “umut hep var,” diyor….