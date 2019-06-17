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17.06.2019
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Zehra Yılmaz’dan kick boksta iki önemli derece

20 yaşındaki Zehra Yılmaz, 13 yaşında başladığı ve 'Kendimi buldum' dediği Kick boksta katıldığı Uluslararası Kick Boks Şampiyonası ve Avrupa Kupası'nda 2. oldu.

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Fotoğraf: İHA

Kick boksa 7 yıl önce başladığını söyleyen Zehra Yılmaz, “Küçükken biraz yaramaz bir çocuktum. Kick boksta aslında kendimi buldum” diyerek kick boks sporuna 2012 yılında başladığını ve halen bu sporu yaptığını anlattı.

Son olarak Uluslararası Kick Boks Şampiyonası ve Kick Boks Avrupa Kupası’na katılan Zehra Yılmaz, “Bu iki turnuvada da ülkemizi temsil ederek ikinci oldum. Antrenmanlarımı düzenli olarak yapıyorum ve maçlara hazırlanıyorum” dedi.

Türkiye Şampiyonasında birinci olmayı hedeflediğini ifade eden Yılmaz, “Türkiye Şampiyonluğu sonrasında puanları tamamen toplamış bir şekilde Dünya Şampiyonasına katılmayı planlıyorum” şeklinde konuştu.

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Kaynak:İHA

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