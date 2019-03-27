9.9 C
Istanbul
27.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Zeybekci, seçim broşüründe Sakız Adası'nın fotoğrafını kullandı

Zeybekci, seçim broşüründe Sakız Adası’nın fotoğrafını kullandı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 31 Mart yerel seçimler için hazırlatılan aday tanıtım broşüründe İzmir’in kültür mekânları yerine, Yunanistan’a ait Sakız Adası’nda bulunan turistik yel değirmenlerinin kullandı.

İlginizi çekebilir:  AKP'li Kurtulmuş'un "Türkiye'nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye'nin ihanet tarihidir" sözlerine CHP'den tepki

Olayı sosyal medyada hesabından duyuran CHP İl Başkanı Deniz Yücel tepki gösterdi.

HER ŞEYİNİZ ÇAKMA, DÜZMECE!

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “’Turizmle kültürle iç içe İzmir’ sloganı güzel ama keşke Sakız Adası yerine İzmir resmi kullansaydınız ya da sloganı şöyle yapsaydınız; ‘Turizmle kültürle iç içe Sakız Adası’. Fotoğraftaki yerin İzmir olmadığını bilecek kadar bile İzmir’i tanımamışsınız. Her şeyiniz çakma, düzmece!” dedi.

- Reklam -

SON HABERLER

Zeybekci, seçim broşüründe Sakız Adası’nın fotoğrafını kullandı

BİRGÜN İZMİR -
Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 31 Mart yerel...
Devamını Oku

Fenerbahçe liderliği garantilemek için sahaya çıkıyor

birgun.net -
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı yenerse normal...
Devamını Oku

MEB yargı kararlarını tanımıyor

Mustafa Kömüş -
Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Danıştay 8. Dairesi’nin verdiği Ensar kararını tanımıyor....
Devamını Oku

İzmir’in göbeğindeki tarih yeniden Meclis gündeminde

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Konak’ta bir inşaat sırasında ortaya çıkan ve ‘mutlak korunması gerekli alan’...
Devamını Oku

Djokovic’ten Miami Açık’a erken veda

birgun.net -
Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 4. turda Roberto Bautista...
Devamını Oku

LeMan dergisi ‘Rabia Naz’ı kapağına taşıdı

birgun.net -
LeMan dergisi, Giresun'da 11 yaşında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ı...
Devamını Oku

Hukuksuz güvenlik soruşturması AYM’den döndü

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Anayasa Mahkemesi (AYM) 18 yaşından küçükken suç işlediği için kamuya ataması yapılmayan...
Devamını Oku

Suavi ve Eşber Yağmurdereli’den Alper Taş’a destek mesajı

birgun.net -
Seçime sayılı günler kala Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a gelen desteklerin...
Devamını Oku

CHP İzmir İl Başkanı Yücel: Yüzde 60’ın üstü oy ile kazanırız

birgun.net -
AYCAN KARADAĞ Türkiye’de gözler 31 Martta yapılacak yerel...
Devamını Oku

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu

birgun.net -
Mahalli İdareler Seçimi'nde, 31 Mart Pazar günü liderlerin oy kullanacağı yerler belli...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi