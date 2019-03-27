Zeybekci, seçim broşüründe Sakız Adası’nın fotoğrafını kullandı

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 31 Mart yerel seçimler için hazırlatılan aday tanıtım broşüründe İzmir’in kültür mekânları yerine, Yunanistan’a ait Sakız Adası’nda bulunan turistik yel değirmenlerinin kullandı.

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Olayı sosyal medyada hesabından duyuran CHP İl Başkanı Deniz Yücel tepki gösterdi.

HER ŞEYİNİZ ÇAKMA, DÜZMECE!

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “’Turizmle kültürle iç içe İzmir’ sloganı güzel ama keşke Sakız Adası yerine İzmir resmi kullansaydınız ya da sloganı şöyle yapsaydınız; ‘Turizmle kültürle iç içe Sakız Adası’. Fotoğraftaki yerin İzmir olmadığını bilecek kadar bile İzmir’i tanımamışsınız. Her şeyiniz çakma, düzmece!” dedi.