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18.07.2019
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Zeytin bahçelerine gidecek yolumuz yok

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi halkı bahçelerine ulaşımlarını sağlayan yolların yapılmasını istiyor

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Köyden kırsal mahalleye dönüşmelerine rağmen, özellikle bahçe yollarına yönelik hizmet alamadıklarından şikayetçi olan Çeltikçi Mahallesi sakinleri, zeytin bahçelerine ulaşımı sağlayan yolların yıllardır tamir olmamasından dolayı dert yanıyor.

Aşırı yağışlarla bozuk yolların her geçen gün daha da kötü duruma dönüştüğünü söyleyen mahalle sakinleri, Çeltikçi Mahallesi, Boğazlar bölgesinde yol diye bir şeyin kalmadığını dile getirdiler. Geçen eylül ayındaki aşırı yağışların ardından meydana gelen sel sonrasında, bağ ve bahçe yollarının darmadağın olduğunu belirten mahalle sakinleri şöyle konuştu:

“Balıkesir’de bir büyükşehir belediyesi, bir de bizim mahallemizin bağlı olduğu Erdek Belediyesi var. Bozulan bahçe yollarının onarımı hangi belediyeye ait? Bizler de bilmiyoruz. Sorumluluğu büyükşehir ilçe belediyesine, ilçe belediyesi büyükşehir belediyesine atıyor.

Çeltikçi Mahallesi’nde Boğazlar mevkii olarak anılan bölgede zeytin bahçeleri bulunan mahalle sakinleri zeytin hasat dönemlerinde, 700-800 metre kadar mesafeyi bir tanesi 25-30 kilo ağırlığında olan zeytin kasalarını ellerinde taşıyarak traktörlerine götürmek zorunda kalıyor. Müstahsil zeytin hasadı yaparken zaten yorgun düşmüş, bir de zeytin kasalarını 700-800 metre uzaklıktaki traktörlere elle taşıma işi başlayınca müstahsilin durumunu düşünebiliyor musunuz? Siyasiler seçim zamanları kırsal mahallelere oy istemek için gelir, seçim bitti mi bir daha yüzümüze bile bakan olmaz” dediler.

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