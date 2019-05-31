Zeytin yasasını ihlal eden mermer ocağı Meclis’te

Kardelen Tatar
Antalya Akseki’de Teknomer isimli şirket tarafından açılmak istenen mermer ocağı Meclis gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekilleri, verdikleri soru önergeleriyle bölge ekolojisi için tehlike oluşturacak mermer ocağına ilişkin bilgiler sordu. Yöre halkının tepki gösterdiği mermer ocağının faaliyete geçmesi halinde, bölgedeki zeytinlikler endemik bitkiler ve hayvan otlatma alanları yok olacak.
- Rafet Zeybek ve Aydın Özer tarafından verilen soru önergesinde, maden ocağı ile zeytincilik yasasının ihlal edildiğine değinildi. Önergede ayrıca, yöre halkının, STK’lerin ve bilim insanlarının bölgede ilk olacak bu mermer ocağının bölgeye vereceği zararlara ilişkin uyarılarına rağmen ÇED izni verilebilir mi?
- Bölgede mermer ocağı açmak isteyen Teknomer şirketinin sahipleri kimlerdir? Ortaklık yapısı nedir?
- Bu şirketin herhangi bir siyasi partiyle yakınlığı, ilişkisi, irtibatı veya iltisakı var mıdır? Teknomer şirketinden istenen ÇED raporundaki eksikler ve hatalar nelerdir?
- Bu eksiklerin ve hataların giderilmesine yönelik Bakanlığınız tarafından ilgili bölge kurumlarına herhangi bir talimat verilmiş midir?” gibi sorular yer aldı.