Zeytin yasasını ihlal eden mermer ocağı Meclis’te

Kardelen Tatar

Antalya Akseki’de Teknomer isimli şirket tarafından açılmak istenen mermer ocağı Meclis gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekilleri, verdikleri soru önergeleriyle bölge ekolojisi için tehlike oluşturacak mermer ocağına ilişkin bilgiler sordu. Yöre halkının tepki gösterdiği mermer ocağının faaliyete geçmesi halinde, bölgedeki zeytinlikler endemik bitkiler ve hayvan otlatma alanları yok olacak.