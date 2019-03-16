Zidane’lı Madrid, Celta Vigo’yu rahat geçti: 2-0

La Liga’da 28. hafta maçında Real Madrid, evinde Celta Vigo’yu konuk etti. Zinedine Zidane’ın geri döndükten sonra ilk maçında Santiago Bernabeu’da oynanan mücadeleyi Real Madrid 2-0’lık skorla kazandı.

Real Madrid’e galibiyeti getiren goller, 62. dakikada Isco ve 77. dakikada Gareth Bale’den geldi. Celta Vigo’da milli oyuncumuz Okay Yokuşlu, ilk 11’de başladığı mücadelede 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 57 yaptı. Kümede kalma savaşı veren Celta Vigo ise üst üste 3. maçından yenilgiyle ayrılırken, 25 puanda kaldı.

La Liga’nın 29. haftasında Real Madrid evinde Huesca ile karşılaşacakken, Ceta Vigo ise evinde Villarreal’i konuk edecek.