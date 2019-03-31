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01.04.2019
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Zihinsel engelli kadını taciz eden kişi gözaltına alındı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Konya’da zihinsel engelli B.S. (26) adlı kadına, parkın tuvaletinde tacizde bulunan E.Y. (40), özel güvenlik görevlilerinin fark etmesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi’nde bulunan Sille Baraj Parkı’nda meydana geldi. E.Y isimli erkek, yüzde 70 zihinsel engelli olduğu söylenen B.S.’yi park içerisinde bulunan tuvaletlere götürdü.

B.S.’nin yeni tanıştığını belirttiği E.Y.’nin kendisini tuvalete götürerek elle tacizde bulunduğunu ileri sürmesi üzerine, özel güvenlikler durumu polise bildirdi.

Parka gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları E.Y. ile taciz ettiği B.S.’yi ifade için polis merkezine götürdü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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