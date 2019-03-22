Zihniyetin değişme vakti

KARDELEN KOCATÜRK

1999-2009 yılları arasında Bartın’da yerel yönetim seçimlerini kazanan CHP, bir kez daha aynı başarıyı göstermek istiyor. CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Arslan, iki aydır aralıksız yürüttükleri çalışmadan olumlu sonuçlar bekliyor. Arslan, Bartın’a ilişkin projelerini ve seçimleri BirGün’e değerlendirdi.



Kentime borcum var



Adaylığımızın kesinleştiği tarihten bu zamana kadar yaklaşık iki ay geçti. Bu süreçte sokak sokak, kapı kapı dolaşarak bütün halkımızla temas kurarak, onların dertlerini dinleyerek ve dertlerine nasıl derman olacağımızı anlatarak geçirdik. Halkımıza uzattığımız her elde güler yüz ile karşılandık. Halkımızın sosyal demokrat bir yönetim anlayışına özlem duyduğu ve bu seçimlerde bizleri tercih edeceği de açık ve net bir şekilde ortaya çıktı.



İlginizi çekebilir: Seçim öncesi taşınmaz satışı

Değişimi başlatacağıZ



Bartınlı hemşerilerimiz en büyük sıkıntılarının başında işsizlik, sağlık, eğitim gibi sorunlar yer alıyor. Biz de bu kabuğuna çekilmiş yönetim anlayışını kırmak ve değişimi başlatan anlayış olmak istiyoruz. Bizim önceliğimiz bu bağlamda halkımızın cebine olumlu olarak dokunan işler yapmaktır. Şimdiden bu alana dair hazırlıklarımızı tamamladık.



Semt evleri kuracağız



Bartın’da mahalleli olma kültürü yavaş yavaş kayboluyor. Bizler de bu bağlamda her mahalleye bir semt evi kurarak halkımızın birbirlerini daha iyi tanıyacakları ve mahalleli olma bilincine kavuşacakları bir proje geliştirdik. Semt evlerinde ücretsiz kreş, etkinlik salonları, muhtarlık, belediye danışma ofisi, fatura ödeme noktası ve nitelikli oyun alanları olacak. Bu doğrultuda ilk icraatım semt evlerini kurmak olacaktır.



Doğa ile barışık projeler



Bu konuda ilk projemiz Çağdaş Sanatlar Merkezi inşa etmek. Bu merkez sayesinde Bartın’da büyük eksiği olan konser salonu, tiyatro salonu, konferans salonu ve sergi alanları gibi eksiklikleri gidermiş olacağız. Bartın bir ırmak kentidir. Turizmi hareketlendirmek için yedi adet tekne durağı yapmayı planlıyoruz ve bu tekne duraklarını şehir içi taşımacılıkta da kullanmayı düşünüyoruz. Bu amaçla hem şehir içi ulaşımı rahatlatacağız hem de turizm gelirlerimizi artırmış olacağız. Şehir içerisinde akıllı bisiklet sistemini kurarak halkımızı sağlıklı bir yaşamın önemi konusunda bilinçlendireceğiz. Bu doğrultuda hem çevreyi koruyacağız hem de doğa konusunda bilinçli bir Bartın halkı oluşturacağız.