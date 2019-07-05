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05.07.2019
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Ziraat Bankası, CHP’li belediyenin kredi talebini geri çevirdi

birgun.net birgun.net

Ziraat Bankası Antalya’ya bağlı İbradı ilçe Belediyesi’nin 400 bin liralık kurumsal kredi talebini reddetti.

Olaya tepki gösteren İbradı Belediye Başkanı CHP’li Serkan Küçükkuru, “Ziraat Bankası siyasi kimliğini ortaya koydu. Kanal satın alanlara istediğin kadar kredi var CHP’li belediyeye yok. Devletin devlete güveni kalmadı” dedi. Bakalım bundan sonra Ziraat Bankası diğer partilere de aynı uygulamayı uygulayacak mı?

Sözcü’nün haberine göre Küçükkuru yaptığı açıklamada, “Memur gönderdik, sözleşmemizi yaptık ama bir saat sonra Biz vazgeçtik. Bir hata yapmışız, genel politikamız, belediyelere bu dönemde kredi anlaşması yapmıyoruz dediler. İnanılacak gibi değil. Belediyelere kredi vermiyorlarmış bize söyledikleri budur” ifadelerini kullandı.

“ZİRAAT BANKASI’NI KINIYORUM”

İbradı Belediyesi’nin işlem hacminin son beş yılda 30 milyona yakın olduğunu belirten Küçükkuru, “Belediyemizin 400 bin liralık kurumsal kredi başvurusunu reddetti. Ziraat Bankası’nın kimlere hizmet ettiğini bugün bir kez daha anlamış olduk. Kanal satın alanlara istediğin kadar kredi var CHP’li belediyeye yok. Bizi özel bankalarla çalışmak zorunda bırakacak olan bankayı kınıyorum” dedi.

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