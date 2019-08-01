Kamu bankaları kredi faizlerinde indirime gidiyor

Kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıklayan Ziraat Bankası’nın ardından Vakıfbank’ta kredi faizlerini indirdiğini açıkladı.

AKP iktidarının ekonomiyi canlandırmak adına yaptığı hamlelere bir yenisini daha ekledi. İlk olarak Merkez Bankası Başkanı’nn görevden alınması, ardından faizlerde yapılan 425 baz puanlık indirim ile başlayan süreç orta ve uzun vade ekonomiyi canlandırmak yerine kısa vadeli çözümlerle devam ediyor.

Önceki gün konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz” açıklamasının ardından ilk adım Zıraat Bankası’ndan geldi.

Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi.

Zıraat Banka’sı konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürdü. Özellikle konut sektörünün canlandırılmasını hedefleyen faiz indirimlerinde orta ve alt gelir sahiplerinin en çok kullandığı miktar olan TL 500,000 kredide faiz oranı da böylece aylık bazda psikolojik sınr olan %1’in altına inmiş oldu.

Konut Kredisi Faiz Oranları:

Tüketici Kredisi Faiz Oranları:

Kurumsal Kredi Faiz Oranları:

Vakıf Bank’ta faiz indirimine gitti

Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0.99’a düşürdü.

VakıfBank, 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,49’dan yüzde 0,99’a, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranını ise yüzde 1,78’den VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a düşürdü.

Banka, konut projelerinde aktif müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşteriler için firmaların kampanyaya katılımı halinde 180 ay vadeye kadar aylık yüzde 0,79 faiz oranından konut kredisi imkanı sunuyor.