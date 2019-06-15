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15.06.2019
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Ziraat ve veterinerlik fakültesi mezunları isyanda: 10 bin atama sözü hâlâ tutulmadı!

En son iki sene önce ataması yapılan ziraat ve veterinerlik fakültesi mezunları atama beklerken, Bakan Pakdemirli’nin ikinci çeyrekte ‘bir miktar’ atama yapılacağı sözü de boş çıktı

Havva Gümüşkaya Havva Gümüşkaya

Hemen her bölümde olduğu üzere ziraat ve veterinerlik fakültesi mezunları da atama bekliyor. Sayıları 10 bini geçen mezunlar atamaların bir an önce yapılmasını istiyor. Eski bakan Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde verilen 10 bin 550 atama sözü tutulmazken, Fakıbaba’nın ardından göreve gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de verdiği sözü tutmuş değil.

CHP Milletvekili Bekir Başevirgen’in şubat ayındaki soru önergesine yanıt veren Bakan Pakdemirli, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan 10 bin 551 kişilik atama talebinde bulunulduğunu belirtse de kadro açılmadı. Pakdemirli, ikinci çeyrekte ‘bir miktar’ atama yapılacağı söyledi; ancak ikinci çeyrek dönemi bitmek üzere ve henüz bir haber yok.

VERİLEN SÖZLER TUTULMUYOR

2013 yılından beri atama bekleyen veteriner teknisyeni Z. A., çok mağdur olduklarını belirterek, “2013 yılında Erzincan Üniversitesi’nden mezun oldum ve hâlâ atama bekliyorum. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmuyor, 81 KPSS puanım var, branşımda yirminci sıradayım. Mağduruz ve mağduriyetimiz düzeltilmiyor. Birçok çağrıda bulunduk, cevap verilmiyor. Hiçbir şekilde kaale alınmıyoruz” dedi.

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ARTIK TERCİH EDİLMİYOR

Mezunlar istihdam edilmezken plansızlık da devam ediyor. 2018 yılında 35 üniversitede eğitim veren ziraat fakültelerinin kontenjanları artırılarak 5 bin 498’e çıkarıldı. Artan kontenjan oranına rağmen ilgili bölümlere yerleşen öğrenci sayısı hızla düşüyor. 2017’de yüzde 98 olan doluluk oranı 2018’de yüzde 74’e düştü.

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