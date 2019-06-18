Zirve öncesi gerginlik

Doğu Akdeniz’deki enerji denklemindeki rekabet, tansiyonu her geçen gün artırıyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de uzun süredir gerginliğe neden olan doğalgaz arama faaliyetleri ile ilgili olarak Avrupa Birliği’ni (AB) Ankara’ya karşı harekete geçirmeye zorluyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Çipras’ın açıklamasına tepki gösterdi.

Başbakanlık binasında olağanüstü gerçekleştirilen Dışişleri ve Savunma Konseyi Toplantısı’na Çipras, ülkenin Dışişleri ve Savunma bakanlarının yanı sıra Genel Kurmay Başkanı da katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Çipras, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini ele aldıklarını kaydetti.

ÇİPRAS’TAN AÇIKLAMA

Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Çipras, “AB Zirvesi öncesinde hazırlanmak üzere fikir birliğine vardık“(Türkiye’nin) Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde sondaj yapıldığı doğrulanırsa, önümüzdeki hafta (Avrupa Birliği) zirvesinde Türkiye’ye yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere ilgili kararların alınmasına zemin hazırlamaya karar verdik” dedi.

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Çipras, Yunanistan ve Rum tarafının, AB’nin desteğiyle güçlü bir konumda olduğunu savunarak, “Yunanistan veya Rum kesiminin egemenlik haklarının çiğnenmesi halinde bunun sonuçlarının olacağı” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya Dışişleri kaynaklarından tepki geldi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa Birliği üyeliklerini suistimal ettiklerini belirten Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin en üst düzeyde verdiği mesajların gayet açık olduğunu kaydetti ve “Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz” dedi.

AB DESTEK AÇIKLAMIŞTI

Geçen hafta Malta’da düzenlenen ve Güney Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren AB Zirvesi’ndeki ortak bildiride Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek açıklaması Dışişleri Bakanlığı’nın tepkisine neden olmuştu. Zirveye katılan Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin ada açıklarındaki hidrokarbon arama faaliyetlerine tepki göstererek, “Türkiye, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde sürdürdüğü yasa dışı faaliyetleri sonlandırmalı” ifadelerini kullanmıştı. Macron, AB’nin de bu konuda hiçbir zaafiyet göstermeyeceğini de sözlerine eklemişti. Güney Kıbrıs ve Yunanistan yetkilileri, mayıs ayından beri Kıbrıs açıklarında demirli halde bulunan Türk sondaj gemisi Fatih’in Rum kesiminin münhasır ekonomik bölgesinde bulunduğunu söylüyor. Türkiye ise bu bölgenin kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu ve herhangi bir hak ihlalinde bulunmadığını savunuyor.

Türkiye-Yunanistan zirvesinin tarihi belli oldu!

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran’da Ankara’da yapacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir” denildi.

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‘İç politikaya tahvil etmeyin’

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında basın açıklaması yaptı. “AKP iktidarı, Doğu Akdeniz’deki durumu ve Kıbrıs meselesini iç politikaya tahvil etme çabalarından bir an önce vazgeçmeli, Türkiye’nin çıkarlarını ve KKTC’nin haklarını kararlılıkla savunmalıdır” diyen Çeviköz, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e yönelik politikalarının da, bir yandan KKTC’nin haklarını gözetirken, bir yandan da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yalnızlığını ortadan kaldıracak şekilde yürütülmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.