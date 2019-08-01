29.4 C
Istanbul
01.08.2019
Anasayfa GÜNCEL "Ziyaretçi engeli hak ihlali"

“Ziyaretçi engeli hak ihlali”

AYM, Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlünün üç kişilik ziyaretçi listesi oluşturma talebinin reddedilmesinin "özel hayata saygısızlık" olduğuna hükmetti.

Burcu Cansu Burcu Cansu

AYM, Tekirdağ 2 No’lu  F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü bulunan Mehmet Sevik’in, üç kişilik ziyaretçi listesi oluşturma talebinin reddedilmesinin özel hayata saygı hakkının ihlali olduğuna hükmederek, 2 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararlaştırdı.

Sevik, 1 Şubat 2017’de bir kişinin yer aldığı ziyaretçi listesine iki arkadaşının daha eklenmesini talep etti. İdare ve Gözlem Kurulu, mevzuat hükmüne uygun olmadığı gerekçesi ile bu talebi reddetti. Sevik, İdare ve Gözlem Kurulu’nun kararına karşı Tekirdağ 2’inci İnfaz Hakimliği’ne şikayet başvurusunda bulundu. İnfaz Hakimliği de “Ziyaretçi listesinin ziyaretle ilgili hususların hükümlüye tebliğinden itibaren 60 gün içinde Kuruma verilmesi gerektiği, başvurucunun bu süre geçtikten sonra talepte bulunduğu” gerekçesi ile şikayet başvurusunu reddetti.

YÖNETMELİK İLE GELEN KISITLAMA

Bunun üzerine Sevik, 4 Mayıs 2017’de AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Sevik, AYM’ye yaptığı başvuruda, 60 gün kısıtlamasının kanunda mevcut olmayıp yönetmelikle getirildiğine, düzenlemenin hakkın kullanımını ortadan kaldırdığına, adil yargılama hakkı ile suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğini öne sürdü.

MEŞRU AMAÇLA REDDEDİLDİ

Adalet Bakanlığı görüşünde, ziyaretçi listesine yeni isim ekleme talebinin reddi şeklindeki müdahalenin kanunlara uygun olduğu ve meşru amaç taşıdığı savunuldu. Sevik’in 19 Ekim 2017’de kurumdan Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildiği, üç kişilik ziyaretçi listesini bildirdiği ve ziyaretçileri ile görüştüğü, bu nedenle güncel ve kişisel bir hak ihlalinin bulunmadığı savunuldu.

BAKANLIK GÖRÜŞÜNE İTİRAZ

Sevik, Bakanlık görüşüne karşı beyanında, Burhaniye T Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledilmesinin daha önce yaşadığı ihlali oradan kaldırmayacağını belirterek, 1,5 yıl ziyaretçileri ile görüşemediğini belirtti.  Sevik, ayrıca 60 gün içerisinde üç ziyaretçi ismi bildirememesinin de kendi iradesi dışında olduğunu belirterek, nakledildiğini ve eşyalarının aylar sonrasında teslim edilmesi sebebiyle o süreçte sadece bir kişinin bilgilerini verebildiğini ifade etti.

İlginizi çekebilir:  AKP'nin ölçüsüz imar anlayışı AYM'ye takıldı

HAK İHLALİNE TAZMİNAT

Başvuruyu değerlendiren AYM, derece mahkemesinin süre düzenlemesine dair katı yorumunun başvurucunun ziyaret hakkına kısıtlama getirilmesine yol açtığı sonucuna ulaştı.

AYM, Sevik’in özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ve 2 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,702AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

“Ziyaretçi engeli hak ihlali”

Burcu Cansu -
AYM, Tekirdağ 2 No’lu  F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü bulunan...
Devamını Oku

Trump’tan ‘faiz indirimi’ açıklaması

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın 25...
Devamını Oku

‘Silahlanma’ çağrısı yapan Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı

birgun.net -
AKP ve MHP’ye verdiği destekle bilinen, “organize suç örgütü lideri” olarak daha...
Devamını Oku

Caretta Caretta alanında drift atan sürücüye 60 bin TL para cezası

birgun.net -
Antalya’nın Kumluca ilçesinde caretta carettaların üreme alanında drift yaparak, koruma kafesleri ile...
Devamını Oku

iOS’taki kritik açıkları Google buldu

birgun.net -
iOS 12.4 güncellemesinde onarılan birkaç kritik güvenlik açığının, ilk olarak Google araştırmacıları...
Devamını Oku

Hasankeyf için geç değil: Ilısu Barajı ve HES’le yok edilmek istenilen senin hikayendir

birgun.net -
Hasankeyf Koordinasyonu geçen hafta baraj kapaklarının kapatılmasıyla Ilısu Barajı ve HES projesinin...
Devamını Oku

Emekçilerin ‘İnsanca yaşam’ talebine polis saldırısı!

Burcu Cansu -
5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için yurdun dört...
Devamını Oku

Hakan Fidan’ın bizzat işe aldığı eski özel kalemine FETÖ’den hapis

birgun.net -
MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 2010’da bizzat yaptığı mülakat sonucunda Müsteşarlık Özel Kalemi...
Devamını Oku

79 yaşındaki kadına sokak kedilerini beslediği için 10 gün hapis ve para cezası

birgun.net -
ABD'nin Ohio eyaletinde, polis tarafından birçok kez sokak kedilerini beslediği için uyarılan...
Devamını Oku

Yayıncılar Birliği’nden Kırmızı Kedi’ye ‘Pucca’ desteği

birgun.net -
Türkiye Yayıncılar Birliği, Pucca'nın (Pınar Karagöz) imza gününe ev sahipliği yapan Kırmızı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi