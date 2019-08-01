“Ziyaretçi engeli hak ihlali”

AYM, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü bulunan Mehmet Sevik’in, üç kişilik ziyaretçi listesi oluşturma talebinin reddedilmesinin özel hayata saygı hakkının ihlali olduğuna hükmederek, 2 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararlaştırdı.

Sevik, 1 Şubat 2017’de bir kişinin yer aldığı ziyaretçi listesine iki arkadaşının daha eklenmesini talep etti. İdare ve Gözlem Kurulu, mevzuat hükmüne uygun olmadığı gerekçesi ile bu talebi reddetti. Sevik, İdare ve Gözlem Kurulu’nun kararına karşı Tekirdağ 2’inci İnfaz Hakimliği’ne şikayet başvurusunda bulundu. İnfaz Hakimliği de “Ziyaretçi listesinin ziyaretle ilgili hususların hükümlüye tebliğinden itibaren 60 gün içinde Kuruma verilmesi gerektiği, başvurucunun bu süre geçtikten sonra talepte bulunduğu” gerekçesi ile şikayet başvurusunu reddetti.

YÖNETMELİK İLE GELEN KISITLAMA

Bunun üzerine Sevik, 4 Mayıs 2017’de AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Sevik, AYM’ye yaptığı başvuruda, 60 gün kısıtlamasının kanunda mevcut olmayıp yönetmelikle getirildiğine, düzenlemenin hakkın kullanımını ortadan kaldırdığına, adil yargılama hakkı ile suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğini öne sürdü.

MEŞRU AMAÇLA REDDEDİLDİ

Adalet Bakanlığı görüşünde, ziyaretçi listesine yeni isim ekleme talebinin reddi şeklindeki müdahalenin kanunlara uygun olduğu ve meşru amaç taşıdığı savunuldu. Sevik’in 19 Ekim 2017’de kurumdan Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildiği, üç kişilik ziyaretçi listesini bildirdiği ve ziyaretçileri ile görüştüğü, bu nedenle güncel ve kişisel bir hak ihlalinin bulunmadığı savunuldu.

BAKANLIK GÖRÜŞÜNE İTİRAZ

Sevik, Bakanlık görüşüne karşı beyanında, Burhaniye T Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledilmesinin daha önce yaşadığı ihlali oradan kaldırmayacağını belirterek, 1,5 yıl ziyaretçileri ile görüşemediğini belirtti. Sevik, ayrıca 60 gün içerisinde üç ziyaretçi ismi bildirememesinin de kendi iradesi dışında olduğunu belirterek, nakledildiğini ve eşyalarının aylar sonrasında teslim edilmesi sebebiyle o süreçte sadece bir kişinin bilgilerini verebildiğini ifade etti.

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HAK İHLALİNE TAZMİNAT

Başvuruyu değerlendiren AYM, derece mahkemesinin süre düzenlemesine dair katı yorumunun başvurucunun ziyaret hakkına kısıtlama getirilmesine yol açtığı sonucuna ulaştı.

AYM, Sevik’in özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ve 2 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.