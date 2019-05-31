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01.06.2019
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Zonguldak’ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

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Zonguldak’ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı, mahsur kalan 1 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. İlerleyen saatlerde işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Sapça mevkisinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan bir işçi, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahsur kalan diğer maden işçisinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sonucu işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak:AA

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