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19.07.2019
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Zonguldak’ta sel sonrası tarihi köprü ortaya çıktı

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Fotoğraf: DHA

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, geçen ay meydana gelen sel sonrası suların çekilmesiyle, Roma dönemine ait tarihi köprü ve lahit ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Ağalar Mahallesi’nden geçen Güdüller Deresi, geçen 21 Haziran’daki yağmurun ardından taştı. Suların çekilmesiyle dere üzerindeki yolun altında tarihi olabileceği düşünülen taşlar bulundu. Devrek Belediyesi ekiplerince bölgede başlatılan çalışma sonucunda ortaya lahit ve kemer köprü çıktı.

Köprünün kemerleri düzgün kesme taştan, ayak ve diğer kısımları moloz taştan yapıldığı gözlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güngör Karauğuz, yaptığı incelemede lahit ve kemer köprünün Roma dönemine ait olduğunu söyledi. Prof. Dr. Güngör Karauğuz, Devrek çevresinde bu döneme ait birçok esere rastlandığını belirterek, “Devrek’te sel sonrasında ortaya çıkan bu köprüyü incelediğimizde gösterdiği mimari özellikler açısından Geç Roma dönemini tarihlendiriyor. Bu dönemin mimari özelliklerini taşıyor. Devrek’te bu tür köprü ve yapılar fazlaca mevcuttur. İbrahimbeyler-Akçasu yolu üzerinde olup oldukça tahrip edilmiş ve günümüzde taşlarından modern köprü olarak kullanılan yapı da bu döneme aittir. Devrek’in birçok yerindeki köprü kalıntıları da bu döneme işaret ediyor,” dedi.

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BELEDİYE KORUMA ALTINA ALDI

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, köprüyü ve oradaki yazıt taşını korumaya aldıklarını, buranın incelenmesi için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile Ereğli Müze Müdürlüğü’nü bilgilendirdiklerini söyledi. Ayrıca köprünün üzerine geçmiş yıllarda yol yapıldığı en son ise yapılan mescidin selde yıkıldığı öğrenildi. Su taşkınına rağmen tarihi köprünün ayakta durması ise dikkat çekti.

Kaynak:DHA

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