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02.07.2019
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Zorbalığı kabul etmiyorlar

TÜPRAŞ’ın dört rafinerisinde 4 bin 300 işçinin başlattığı işyerini terk etmeme eylemi sürerken, Yüksek Hakem Kurulu dün Tüpraş toplu sözleşmesini görüştü. Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Oktay: Tüpraş rafinerilerinde artık iş barışından söz edilemez

birgun.net birgun.net

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş’ta binlerce işçinin, toplu sözleşme sürecindeki patron dayatmalarına karşı geçen cuma günü başlattığı işyerini terk etmeme eylemi dün de sürdü. Öte yandan Yüksek Hakem Kurulu (YHK), dün Tüpraş sözleşmesini görüştü.

YHK’deki toplantı sürerken BirGün’e konuşan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Sözleşmeyi aleyhimize bağıtlayacaklarını tahmin ediyoruz. Şunu herkes bilsin ki Tüpraş’ın dört rafinerisinde artık iş barışı diye bir şey kalmamıştır. Asla geri adım atmayacağız” dedi.

Tüpraş’taki toplu sözleşme sürecinde Koç Holding’in 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin azaltılması dayatmalarına karşı İzmir Aliağa, Kocaeli İzmit, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde çalışan 4 bin 300 işçi, cuma günü başlattıkları işyerini terk etmeme eylemine dün de devam etti. Petrol-İş Sendikası’na üye işçiler, eylemin dördüncü gününde yine şarkılar, marşlar söyleyerek, sloganlar atarak kazanımlarını korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

YHK TÜPRAŞ’I GÖRÜŞTÜ

Öte yandan toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren YHK, dün Tüpraş toplu iş sözleşmesini görüştü. Gazetemizin baskıya gittiği saatlerde görüşme sürüyordu. BirGün’e konuşan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Görüşmenin bugün (dün) sonuçlandırılacağını ve toplu sözleşmenin bağıtlanacağını düşünüyoruz. Bu sözleşmenin patronun lehine, bizim aleyhimize olacağını tahmin ediyoruz. Bizler de görüşmenin sonuçlanmasının ardından diğer şubelerle bir araya geleceğiz ve bundan sonraki süreçte ne yapacağımıza karar vereceğiz” dedi.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Patronların devletin ve yargının gücünü arkasına alarak zorbalıkla istedikleri maddeleri geçirebileceğini, ancak sendika ve işçiler olarak asla geri adım atmayacaklarını vurgulayan Oktay, “Biz bu üç madde konusunda asla geri adım atmayacağımızı söyledik. Bize bu yetkiyi 4 bin 300 Tüpraş işçisi verdi. Bize ‘Dik durun’ dediler. Şunu herkes bilsin ki Tüpraş’ın dört rafinerisinde artık iş barışı diye bir şey kalmamıştır. Bu yönetim anlayışı devam ettiği sürece iş barışından söz edilemez. Mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

İzmir’de işyerini terk etmeme eylemini Tüpraş Aliağa Rafinerisi’nin yemekhanesinde sürdürdüklerini belirten Oktay, “İçeride olduğumuzdan ötürü destek ziyaretleri olamıyor; ancak her gün çeşitli sivil toplum kuruluşlarından, demokratik kitle örgütlerinden, siyasi partilerden, sendikalardan temsilciler telefonla arayarak yanımızda olduklarını dile getiriyor. Bu destekler bize güç veriyor” ifadelerini kullandı.

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KESK’TEN DAYANIŞMA ZİYARETİ

KESK ve bağlı sendikalar da, dün Tüpraş’ın Kırıkkale’deki rafinerisinde eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret etti. Evrensel’in haberine göre, ziyarete KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, Tüm Bel Sen MYK üyesi Satı Burunucu’nun da aralarında olduğu sendikacılar katıldı. İşyerindeki sendika temsilcilik odasında gerçekleşen ziyarette konuşan Çuhadar, Tüpraş işçilerinin mücadelesini yakından izlediklerini söyledi. Tüpraş işçisinin kazanımının tüm işçi ve emekçilerin kazanması anlamına geleceğini vurgulayan Çuhadar, dayanışmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.

Burunucu da “Birbirimizin mücadelesine sahip çıkarsak hep birlikte kazanabiliriz” ifadelerini kullandı.

BİZ TAVİZ VERİRSEK YAYILACAK

Petrol-İş Kırıkkale Şubesi İdari Sekreteri Osman Çakıl ise toplu sözleşme süreciyle ilgili bilgi verdi. Patronun dayatmalarıyla sürecin tıkandığını hatırlatan Çakıl, kendilerine dayatılan 3 maddenin kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Daha önce Petkim’de üç yıllık sözleşme imzalandığı için şimdi kendilerine de bunun dayatıldığına dikkat çeken Çakıl, “Şimdi aynı süreç burada da yaşanıyor biz taviz verirsek bütün işkollarına yayılacak” dedi.

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