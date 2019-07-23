‘Zorla alma’ uygulaması kararı hakkında AYM’den emsal karar

Maraş’ın Pazarcık ilçesinde, kendisine tahsis edilen ormanlık alanda fıstık ağaçları eken ve mahkemeden ertelemeli ceza almasına karşın ağaçları elinden alınan yurttaşın başvurusunu görüşen AYM, hak ihlali kararı verdi.

Olay 2013 yılında Pazarcık, Tilkiler Köyü, Karadere Yukarı Ziyaret Tepesi’nde yaşandı. Süleyman Dalkıran isimli yurttaş, iddialara göre ormanlık alana fıstık ağaçları ekti. Pazarcık Orman İşletmeleri Şefliği’nde görev yapan memurlar, bu durumu tespit etti ve suç duyurusunda bulundu.

Başmeydan hakkında işgal ve faydalanma suçlarından dava açıldı. Başmeydan ise savunmasında, fıstık ağaçlarını diktiği yerde bulunan taşınmazın Pazarcık Kadastro Mahkemesi tarafından kendisi adına tescillendiğini ifade etti. Pazarcık Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yaptırılan keşif çalışmasında suça konu alanın ormanlık alan sayılacağı bildirildi. Mahkeme, on ay hapis cezası vererek cezayı beş yıl erteledi. Mahkeme aynı zamanda fıstık ağaçlarının bulunduğu alanın da zorla alınmasına karar verdi.

ZORLA ALINMA KARARINA İTİRAZ

Karara itiraz eden Başmeydan’ın bu itirazı da kabul edilmedi ve karar uygulanarak ağaçlık alana el konuldu. Başmeydan, temyiz için dosyasını taşıdığı Yargıtay’dan da istediği sonucu alamadı. Başvurucunun temyiz talebini inceleyen Yargıtay, erteleme kararlarına karşı itiraz yolunun açık olduğuna, zorla alınma kararının temyizinin ise mümkün olmadığı için dosyanın incelenmeksizin Maraş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

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AYM’DEN HAK İHLALİ KARARI

Bu gelişmelerin ardından Başmeydan, mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye başvurdu. Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, oy çokluğuyla aldığı kararla uygulamanın Anayasa’nın 35’inci maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi ayrıca zorla alınma kararının cezaların ertelendiği durumlarda uygulanmamasını sağlayacak bir “yapısal düzenleme” için kararın TBMM’ye gönderilmesine karar verdi.



