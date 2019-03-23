Zorlu 3 yıldır işçilerin haklarını vermiyor

Yaklaşık 3 yıldır ücretlerini, fazla mesailerini ve tazminatlarını alamayan Güçbirliği Tekstil işçileri, bir kez daha patronları Kemal Zorlu’ya seslenerek alacaklarının ödenmesini istedi.

İzmir Tire Organize Bölgesi’nde bulunan, Güçbirliği Holding’e bağlı fabrikanın işçileri, dün Konak Sümerbank önünde bir araya geldi. TEKSİF Sendikası’na üye işçiler “Kıdem tazminatlarımızı gasp ettirmeyeceğiz” yazılı pankart açtı; “Zafer direnen emekçilerin olacak”, “Kemal Zorlu çocuklarımızın geleceği ile oynama” sloganları attı.

15 GÜNDE BİR EYLEM

TEKSİF Sendikası İzmir Şube Sekreteri Uğur Borlu, yaptığı konuşmada, “Yaklaşık 15 günde bir Tire’den buraya eylem yapmaya geliyoruz. Maalesef işverenimiz Kemal Zorlu’dan hiçbir somut adım yok. Hakkımız olan kıdem tazminatımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Kemal Zorlu’nun bu zulme son vermesini istiyoruz” dedi.

Borlu, işçilerin tüm hakları verilinceye kadar İzmir’in çeşitli yerlerinde ve Kemal Zorlu’ya ait işyerlerinde eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Eyleme Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, Belediye-İş Sendikası İzmir 1 ve 2 No’lu Şube yöneticileri, Tes-İş İzmir 1 No’lu Şube yöneticileri ile TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu yöneticileri de destek verdi.

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ne olmuştu?

Hammadde sattığı şirketlerden birine FETO soruşturması kapsamında el konulması üzerine parasını alamadığı için krize girdiği belirtilen Güçbirliği Tekstil, Mayıs 2016’da üretime ara vererek işçileri işten çıkarmıştı.

120’si sendikalı 150 işçiye kıdem tazminatları ile fazla mesai ve maaş alacakları ödenmemişti.