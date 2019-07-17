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17.07.2019
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Zorlu PSM yeni sezona hızlı giriyor

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6 sezondur İstanbul’da kültür sanat hayatında yerini sağlamlaştıran Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) 7. sezon programından ilk isimleri açıkladı.

Yeni sezon etkinlikleri arasında ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın geçen sezon sahnelemeye başladığı CMYLMZ –Diamond Elite Platinum Plus ve geçen sezon ilk defa sahnelenerek büyük yankı uyandıran Alice Müzikali ile beraber tüm dünyada nefes kesen bir çağdaş dans gösterisi Sutra, 21. yüzyılın en zeki ve en yetenekli bestecilerinden biri olarak tanımlanan, Alman müzisyen ve prodüktör Nils Frahm yer alıyor.

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