Zuhal Olcay’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten verilen hapis cezası onandı

Sinema ve tiyatro oyuncusu-sanatçı Zuhal Olcay hakkında 5 Ağustos Cuma akşamı Kadıköy’de bir mekanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava sonrası verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı.

NE OLMUŞTU?

Zuhal Olcay’a dava açılması süreci bir ihbar ile başlamıştı. 155 Polis İhbar Hattı’nı arayan bir kişi, Zuhal Olcay’ın, 5 Ağustos 2016’da, Kadıköy’de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını öne sürdü.

Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede, Zuhal Olcay’ın “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Olcay’ı “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 10 ay hapis cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Zuhal Olcay hakkındaki cezayı 11 ay 20 güne çıkarmıştı. Erdoğan’ın avukatları ise Ceza Dairesi’nin sanık Olcay hakkında 11 ay 20 günlük hapis cezasının ertelenmesi yönünde verdiği kararı temyiz etmişti.