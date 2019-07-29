Zülfü Livaneli, şarkısını seslendiren çocuktan etkilendi: Hayranlarından biriyim lütfen bana DM’den yaz

Zülfü Livaneli, geçtiğimiz yıl Almanya’da düzenlenen Mozart Ödülü’nü kazanan 13 yaşındaki Ali İnsan’a Twitter üzerinden seslendi.

Keman çalarak şarkı söyleyen Ali İnsan, geçtiğimiz günlerde Güneş Topla Benim İçin şarkısını seslendirerek çektiği videoyu da YouTube hesabından yayınladı. İnsan’ın “Sözlerini sevgili Ülkü Tamer’in yazdığı ve tüm şarkılarını severek dinlediğim güzel insan Zülfü Livaneli’nin bestelediği bir eser “Güneş Topla Benim İçin”. Bence sizlerde beğeneceksiniz” notuyla yayınladığı videoya Zülfü Livaneli sessiz kalmadı.

Livaneli, Twitter hesabından Ali İnsan’ın videosunu paylaşarak “Güzel insan sensin Alicim. Hayranlarından biriyim. lütfen bana DM’den yaz, iletişim bilgilerini ver. Gözlerinden öperim” dedi.

Güzel insan sensin Alicim. Hayranlarından biriyim. Lütfen bana DM'den yaz, iletişim bilgilerini ver. Gözlerinden öperim. https://t.co/pY9xgGFq3J — Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) July 28, 2019

Malatya’dan Almanya’ya 1996 yılında göç eden Hüseyin ve Gülten İnsan çiftinin 13 yaşındaki oğlu Ali İnsan, Almanya Kültür Bakanlığı tarafından geçen yıl düzenlenen “54. Jugend Muzisiert” yarışmasına klasik müzik kategorisinde katıldı. Rakiplerini geride bırakan İnsan, yarışmada birinciliği elde etti. İnsan, Mozart’ın “Voi che sapete” eserini çok iyi seslendirdiği için Mozart ödülünü de aldı.



İstanbul’da Yıldıray Gürgen yönetimindeki orkestrayla “Fikret Şeneş’e Saygı Albümü” için kayda girecek olan genç yetenek, 6 yıldır çaldığı kemanı ve soprano sesiyle adından söz ettirmişti.