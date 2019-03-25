Zülfü Livaneli’den Alper Taş’a destek çağrısı

İsmi Beyoğlu Belediye Başkan adaylığına açıklandığı günden bu yana toplumun büyük ilgisiyle karşılaşan Alper Taş’a destek sürüyor. Sanatçı Zülfü Livaneli, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’a destek çağrısında bulundu.

“Beyoğlu Belediye Başkan adayımız Alper Taş’ı bütün yüreğimle destekliyorum” diyen Livaneli, “Çünkü Alper Taş, hem Beyoğlu’na hem de demokrasimize yakışan bir isim bir başkan olacak. Çünkü Alper Taş barışın dilini konuşuyor, demokrasinin güzel dilini konuşuyor” dedi.

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“Beyoğlu’nu nasıl yöneteceğini değil halk tarafından ilçenin nasıl yönetileceğini anlatıyor” ifadelerini kullanan Livaneli, “Bu da bizim yıllardır özlemini çektiğimiz bir durum. Bu bir fırsattır, bu bir şanstır, Türkiye’ye çok büyük etkileri olacaktır. Beyoğlu gibi bir ilçenin başkanlığını alması Türkiye’de önemli bir simge oluşturacaktır. Bu bakımdan sandığa gidelim, oylarımızı Alper Taş’a atalım ve bu sefer oylarımıza sahip çıkalım” diye konuştu.



