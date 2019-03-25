9.5 C
Istanbul
25.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Zülfü Livaneli'den Alper Taş'a destek çağrısı

Zülfü Livaneli’den Alper Taş’a destek çağrısı

Sanatçı Zülfü Livaneli, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a destek çağrısında bulundu. Alper Taş'ın adaylığının Türkiye’ye çok büyük etkileri olacağını belirten Livaneli, "Bu bakımdan sandığa gidelim, oylarımızı Alper Taş’a atalım" dedi.

birgun.net birgun.net

İsmi Beyoğlu Belediye Başkan adaylığına açıklandığı günden bu yana toplumun büyük ilgisiyle karşılaşan Alper Taş’a destek sürüyor. Sanatçı Zülfü Livaneli, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’a destek çağrısında bulundu.

“Beyoğlu Belediye Başkan adayımız Alper Taş’ı bütün yüreğimle destekliyorum” diyen Livaneli, “Çünkü Alper Taş, hem Beyoğlu’na hem de demokrasimize yakışan bir isim bir başkan olacak. Çünkü Alper Taş barışın dilini konuşuyor, demokrasinin güzel dilini konuşuyor” dedi.

İlginizi çekebilir:  Mansur Yavaş'ı şikayet eden şahıs cinsel taciz hükümlüsü çıktı

“Beyoğlu’nu nasıl yöneteceğini değil halk tarafından ilçenin nasıl yönetileceğini anlatıyor” ifadelerini kullanan Livaneli, “Bu da bizim yıllardır özlemini çektiğimiz bir durum. Bu bir fırsattır, bu bir şanstır, Türkiye’ye çok büyük etkileri olacaktır. Beyoğlu gibi bir ilçenin başkanlığını alması Türkiye’de önemli bir simge oluşturacaktır. Bu bakımdan sandığa gidelim, oylarımızı Alper Taş’a atalım ve bu sefer oylarımıza sahip çıkalım” diye konuştu.


- Reklam -

SON HABERLER

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

birgun.net -
Bayburt'ta, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği...
Devamını Oku

Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Devamını Oku

AB, anlaşmasız Brexit hazırlıklarını tamamladı

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), 12 Nisan'da anlaşmasız Brexit'e yönelik ulaşım, finans, eğitim, sosyal...
Devamını Oku

Belediye-İş’ten Tunç Soyer’e destek

BİRGÜN İZMİR -
Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’e desteğini...
Devamını Oku

Rus basını: Rusya, Venezuela’ya 100’den fazla asker gönderdi

birgun.net -
Rusya'nın, askeri nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton...
Devamını Oku

Doku Sanat Galerisi’nde “Yüzleşme”

birgun.net -
Perincan Yalnızcık’ın 17’nci sergisi “Yüzleşme”, 11 Nisan itibariyle Doku Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle...
Devamını Oku

Ayşenur Arslan gözaltına alınma sürecini anlattı

birgun.net -
Gazetemizin yazarı Ayşenur Arslan, Halk TV'de hazırladığı Medya Mahallesi programında Eskişehir'de gözaltına...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Hürriyet’e: Haddinizi bilin

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan...
Devamını Oku

Marmaray’da yolcular isyan etti

birgun.net -
Seçim nedeniyle yenileme çalışmaları hızlıca bitirilen ve 2. etabının 12 Mart'ta açıldığı...
Devamını Oku

Hubble Teleskobu, Messier 49 Galaksisi’ni fotoğrafladı

birgun.net -
Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 56 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 49 Galaksisi'ni görüntüledi.
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi