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03.08.2019
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Zülfü Livaneli’den UNESCO’ya Kaz Dağları için açık mektup

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1996-2017 yılları arasında UNECO İyi Niyet Elçisi ve Genel Müdür Danışmanı olan sanatçı Zülfü Livaneli Kaz Dağları’ndaki ağaç katliamı ile ilgili UNESCO’ya açık mektup kaleme aldı.

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