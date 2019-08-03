Zülfü Livaneli’den UNESCO’ya Kaz Dağları için açık mektup

1996-2017 yılları arasında UNECO İyi Niyet Elçisi ve Genel Müdür Danışmanı olan sanatçı Zülfü Livaneli Kaz Dağları’ndaki ağaç katliamı ile ilgili UNESCO’ya açık mektup kaleme aldı.

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