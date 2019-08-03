1996-2017 yılları arasında UNECO İyi Niyet Elçisi ve Genel Müdür Danışmanı olan sanatçı Zülfü Livaneli Kaz Dağları’ndaki ağaç katliamı ile ilgili UNESCO’ya açık mektup kaleme aldı.
Zülfü Livaneli’den UNESCO’ya Kaz Dağları için açık mektup
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- Kaz Dağları
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Zülfü Livaneli’den UNESCO’ya Kaz Dağları için açık mektup
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