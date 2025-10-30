01 nerenin plakası? 01 plaka kodu hangi ile aittir?

01 nerenin plakası sorusu, Türkiye’de araç plakalarının illere göre dağılımını merak edenlerin sıkça araştırdığı bir konudur. Plaka kodları, her ilin kimlik numarası gibidir ve Türkiye’de 81 ilin her biri kendine özel bir plaka numarasına sahiptir. Bu yazımızda “01 plaka hangi ile ait?” sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

01 PLAKA KODU HANGİ İLE AİTTİR?

01 plaka kodu Adana iline aittir. Türkiye’nin en eski ve köklü şehirlerinden biri olan Adana, plaka sıralamasında 01 numarasıyla yer almaktadır. Bu, Adana’nın alfabetik sıralamaya göre Türkiye’nin ilk plakası olduğu anlamına gelir. Adana, hem tarihî hem de ekonomik olarak ülkenin en önemli illerinden biridir.

ADANA HAKKINDA KISA BİLGİ

Adana, Türkiye’nin güneyinde yer alan, Akdeniz Bölgesi’nin en büyük şehirlerinden biridir. Seyhan Nehri’nin iki yakasına kurulu olan şehir, tarım, sanayi, kültür ve gastronomi alanlarında öne çıkar. Özellikle Adana kebabı ile ünlü olan şehir, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlar.

Adana'nın Genel Özellikleri

Bölge: Akdeniz Bölgesi

Plaka Kodu: 01

Telefon Kodu: 0322

Nüfus: Yaklaşık 2,3 milyon (2025 verileriyle)

Yaklaşık 2,3 milyon (2025 verileriyle) İlçeleri: Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, Karaisalı, Pozantı, İmamoğlu, Aladağ, Yumurtalık, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli

01 PLAKA HANGİ BÖLGEYE AİTTİR?

01 plaka, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde yer alan Adana iline aittir. Adana, hem coğrafi konumu hem de ekonomik gücüyle bölgenin merkezi şehirlerinden biridir. Ayrıca, Mersin, Hatay ve Osmaniye gibi illerle birlikte Çukurova’nın kalbini oluşturur.

01 PLAKA KODUNUN TARİHÇESİ

Türkiye’de plaka kodlarının dağılımı 1962 yılında alfabetik sıraya göre belirlenmiştir. Adana, “A” harfiyle başladığı için 01 numarasını almıştır. Bu nedenle, 01 plaka kodu Türkiye’nin ilk plaka numarası olarak tarihî bir anlam taşır. Günümüzde de Adana, 01 numarasıyla tanınır ve bu kod şehir kimliğinin bir parçası haline gelmiştir.

ADANA İLÇELERİ VE PLAKA KODLARI

İlçe Plaka Kodu Seyhan 01 Yüreğir 01 Çukurova 01 Sarıçam 01 Ceyhan 01 Kozan 01 Karaisalı 01 Pozantı 01 İmamoğlu 01 Aladağ 01 Yumurtalık 01 Feke 01 Saimbeyli 01 Tufanbeyli 01

ADANA PLAKASI İLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER

Adana, 01 plaka koduyla Türkiye’deki ilk il olarak bilinir.

Şehir, “01” numarasını yerel gurur simgesi olarak kullanır; birçok işletme, araç ve ürün logosunda bu sayı yer alır.

Adana Demirspor’un taraftar grupları da “01” ifadesini şehir sembolü olarak kullanır.

01 nerenin plakası?

01 plaka kodu Adana iline aittir. Türkiye’nin plaka sistemi alfabetik sıraya göre düzenlendiği için Adana 01 numarasını almıştır.

Adana plaka kodu neden 01’dir?

Plaka kodları 1962 yılında illerin alfabetik sırasına göre belirlenmiştir. “A” harfiyle başlayan Adana, ilk sırada yer aldığı için 01 numarasını almıştır.

01 plaka hangi bölgeye aittir?

01 plaka, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde bulunan Adana iline aittir.

Adana’nın ilçeleri nelerdir?

Adana’nın başlıca ilçeleri arasında Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Karaisalı bulunmaktadır.

01 plaka numarası neyi temsil eder?

01 plaka numarası, Türkiye’deki plaka sisteminin başlangıç noktasını simgeler. Bu kod, Adana’nın hem alfabetik hem tarihsel önemini vurgular.