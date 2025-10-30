02 Nerenin Plakası? 02 Plaka Kodu Hangi İle Aittir?

02 nerenin plakası sorusu, Türkiye’deki illerin plaka numaralarını merak eden birçok kişinin araştırma konusudur. Her ilin kendine ait özel bir plaka kodu bulunur ve bu kodlar hem araç tescilinde hem de illerin alfabetik sıralamasında kullanılır. Peki 02 plaka hangi ile aittir ve neyi temsil eder? İşte 02 plaka koduna dair tüm detaylar.

02 PLAKA KODU HANGİ İLE AİTTİR?

02 plaka kodu Adıyaman iline aittir. Türkiye’de plaka kodları illerin alfabetik sırasına göre düzenlendiği için, “A” harfiyle başlayan illerden biri olan Adıyaman 02 numarasını almıştır. Bu da Adıyaman’ın Türkiye plaka sisteminde ikinci sırada yer aldığı anlamına gelir.

ADIYAMAN HAKKINDA KISA BİLGİ

Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir ildir. Nemrut Dağı gibi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi alanlarıyla bilinen şehir, hem turistik hem de kültürel açıdan Türkiye’nin önemli merkezlerinden biridir.

Adıyaman'ın Genel Özellikleri

Bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Plaka Kodu: 02

02 Telefon Kodu: 0416

0416 Nüfus: Yaklaşık 650.000 (2025 tahmini)

Yaklaşık 650.000 (2025 tahmini) İlçeleri: Merkez, Besni, Kahta, Gölbaşı, Gerger, Tut, Samsat, Sincik, Çelikhan

02 PLAKA HANGİ BÖLGEYE AİTTİR?

02 plaka, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Adıyaman iline aittir. Şehir, hem tarihi dokusuyla hem de doğal güzellikleriyle öne çıkar. Adıyaman, Fırat Nehri’ne yakın konumu sayesinde tarım açısından da oldukça verimlidir.

02 PLAKA KODUNUN TARİHÇESİ

Plaka kodları Türkiye’de 1962 yılında illerin alfabetik sırasına göre belirlenmiştir. Adıyaman, alfabetik sırada Adana’dan sonra geldiği için 02 plaka numarasını almıştır. Bu sistem günümüzde de geçerliliğini korumakta ve 81 ilin her biri kendine özgü bir numara taşımaktadır.

ADIYAMAN İLÇELERİ VE 02 PLAKA KULLANIMI

İlçe Plaka Kodu Adıyaman Merkez 02 Kahta 02 Besni 02 Gölbaşı 02 Çelikhan 02 Gerger 02 Samsat 02 Sincik 02 Tut 02

ADIYAMAN PLAKASI İLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER

Adıyaman’ın “02” plaka numarası, Türkiye’de ikinci sırada yer alan iller arasındadır.

Adıyamanlılar, 02 plakasını bölgesel bir kimlik ve gurur sembolü olarak kullanır.

Nemrut Dağı figürleri ve Kommagene Krallığı kalıntıları, Adıyaman plakasını kültürel anlamda özel kılar.

SIKÇA SORULAN SORULAR

02 nerenin plakası?

02 plaka kodu Adıyaman iline aittir. Türkiye’nin plaka sistemi illerin alfabetik sırasına göre düzenlendiği için Adıyaman ikinci sıradadır.

Adıyaman plaka kodu neden 02’dir?

Plaka kodları alfabetik sıraya göre verildiğinden, Adana’dan sonra gelen Adıyaman 02 plaka numarasını almıştır.

02 plaka hangi bölgeye aittir?

02 plaka, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Adıyaman iline aittir.

Adıyaman’ın ilçeleri nelerdir?

Adıyaman’ın ilçeleri şunlardır: Merkez, Kahta, Besni, Gölbaşı, Gerger, Sincik, Tut, Samsat ve Çelikhan.

02 plaka kodu neyi ifade eder?

02 plaka kodu, Türkiye’nin alfabetik sıralamasında ikinci sırada yer alan Adıyaman ilini temsil eder.

SONUÇ: 02 PLAKA ADIYAMAN’IN KİMLİĞİDİR

02 nerenin plakası? sorusunun cevabı kısaca Adıyaman’dır. Ancak bu sayı sadece bir plaka kodu değil; aynı zamanda bir kimlik, bir aidiyet sembolüdür. Adıyaman’ın 02 plakası, hem tarihî derinliği hem de kültürel zenginliğiyle Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğunu gösterir. 02 plaka, bu yönüyle sadece araçlarda değil, Adıyaman halkının yüreğinde de taşınır.