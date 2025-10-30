03 Nerenin Plakası? 03 Plaka Kodu Hangi İle Aittir?

03 nerenin plakası sorusu, Türkiye’deki plaka kodları arasında merak edilen konuların başında gelir. Araç plakaları, şehirlerin kimliğini yansıtan önemli sembollerden biridir. Türkiye’de her ilin kendine özgü bir plaka numarası vardır ve bu numaralar alfabetik sıralamaya göre düzenlenmiştir. Peki 03 plaka hangi ile aittir ve bu kodun arkasında hangi şehir yer alır? İşte 03 plaka koduna dair tüm detaylar.

03 PLAKA KODU HANGİ İLE AİTTİR?

03 plaka kodu Afyonkarahisar iline aittir. Türkiye’deki plaka sistemine göre iller alfabetik sırayla numaralandırılmıştır ve “Afyonkarahisar” alfabetik olarak üçüncü sırada yer aldığı için 03 numarasını almıştır. Bu nedenle, araçlarda gördüğünüz 03 plaka kodu Afyonkarahisar’a ait olduğunu gösterir.

AFYONKARAHİSAR HAKKINDA KISA BİLGİ

Afyonkarahisar, İç Anadolu Bölgesi’nin batısında yer alan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir ildir. Termal turizmin başkenti olarak bilinen şehir, aynı zamanda tarım ve gıda üretimiyle de önemli bir ekonomik merkezdir. Afyon’un coğrafi konumu, Ege ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan stratejik bir noktada bulunmasını sağlar.

Afyonkarahisar'ın Genel Özellikleri

Bölge: Ege Bölgesi

Ege Bölgesi Plaka Kodu: 03

03 Telefon Kodu: 0272

0272 Nüfus: Yaklaşık 750.000 (2025 tahmini)

Yaklaşık 750.000 (2025 tahmini) İlçeleri: Merkez, Dinar, Sandıklı, Bolvadin, Emirdağ, Çay, Şuhut, Sinanpaşa, İhsaniye, Bayat, İscehisar, Sultandağı, Hocalar, Kızılören, Dazkırı, Başmakçı, Evciler

03 PLAKA HANGİ BÖLGEYE AİTTİR?

03 plaka, Türkiye’nin Ege Bölgesinde yer alan Afyonkarahisar iline aittir. Ancak coğrafi olarak İç Anadolu Bölgesi’ne de yakın olduğu için hem Ege’nin hem de Anadolu’nun kültürel özelliklerini taşır. Şehir, termal turizmi, sucuk ve kaymak üretimiyle ünlüdür.

03 PLAKA KODUNUN TARİHÇESİ

Plaka kodları Türkiye’de 1962 yılında düzenlenen sistemle illerin alfabetik sırasına göre verilmiştir. Afyonkarahisar, Adana ve Adıyaman’dan sonra geldiği için 03 plaka numarasını almıştır. Bu sistem, günümüzde hâlâ geçerliliğini korumaktadır ve 03 plaka Türkiye’deki en bilinen kodlardan biridir.

AFYONKARAHİSAR İLÇELERİ VE 03 PLAKA KULLANIMI

İlçe Plaka Kodu Afyonkarahisar Merkez 03 Dinar 03 Sandıklı 03 Bolvadin 03 Emirdağ 03 Çay 03 Şuhut 03 Sinanpaşa 03 İhsaniye 03 Bayat 03 İscehisar 03 Sultandağı 03 Hocalar 03 Kızılören 03 Dazkırı 03 Başmakçı 03 Evciler 03

AFYONKARAHİSAR PLAKASI İLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER

03 plaka kodu, Türkiye’nin alfabetik sıralamasına göre üçüncü sırada yer alan Afyonkarahisar’a aittir.

Afyon’un meşhur sucuğu ve kaymağı , 03 plakayı gastronomiyle özdeşleştirmiştir.

, 03 plakayı gastronomiyle özdeşleştirmiştir. Şehir, “Zaferin kenti” olarak bilinir çünkü Kurtuluş Savaşı’nın en önemli mücadeleleri burada gerçekleşmiştir.

03 nerenin plakası?

03 plaka kodu Afyonkarahisar iline aittir. Türkiye’nin plaka sistemi illerin alfabetik sırasına göre düzenlendiği için Afyonkarahisar üçüncü sıradadır.

Afyonkarahisar plaka kodu neden 03’tür?

Türkiye’de plaka kodları 1962 yılında illerin alfabetik sırasına göre belirlenmiştir. Adana (01) ve Adıyaman (02)’dan sonra gelen Afyonkarahisar 03 numarasını almıştır.

03 plaka hangi bölgeye aittir?

03 plaka, Türkiye’nin Ege Bölgesinde yer alan Afyonkarahisar iline aittir. Ancak şehir, coğrafi konumu nedeniyle İç Anadolu’ya da oldukça yakındır.

Afyonkarahisar’ın ilçeleri nelerdir?

Afyonkarahisar’ın ilçeleri arasında Dinar, Sandıklı, Bolvadin, Emirdağ, Çay, Şuhut, Sinanpaşa, İscehisar, Bayat, Sultandağı ve Hocalar gibi yerler bulunur.

03 plaka kodu neyi temsil eder?

03 plaka kodu, Türkiye’de alfabetik sıraya göre üçüncü il olan Afyonkarahisar’ı temsil eder. Aynı zamanda şehir halkı için bir aidiyet ve kimlik sembolüdür.

03 nerenin plakası? sorusunun yanıtı kısaca Afyonkarahisar’dır. Ancak 03 rakamı yalnızca bir plaka numarası değil, tarih ve kültürle özdeşleşmiş bir kimliktir. Afyonkarahisar, hem zaferin hem de misafirperverliğin kenti olarak, 03 plakasını gururla taşımaktadır. Bu nedenle 03 plaka, Afyonkarahisar’ın simgesi haline gelmiştir.