04 Nerenin Plakası? 04 Plaka Kodu Hangi İle Aittir?

04 nerenin plakası sorusu, Türkiye’deki illerin plaka kodlarını öğrenmek isteyenlerin sıkça aradığı bir ifadedir. Türkiye’de plaka numaraları yalnızca araç kimliği değil, aynı zamanda şehirlerin de alfabetik sıraya göre düzenlenmiş birer göstergesidir. Peki 04 plaka hangi ile aittir, bu kod hangi bölgeyi temsil eder ve hangi ilçelerde kullanılır? Aşağıda 04 plaka koduna dair merak edilen tüm soruları bulabilirsiniz.

04 PLAKA KODU HANGİ İLİN?

04 plaka kodu Ağrı iline aittir. Türkiye’de plaka numaraları 1960’lı yıllarda illerin alfabetik sıralamasına göre düzenlenmiştir. “Ağrı”, alfabetik sıralamada Afyonkarahisar’dan (03) sonra geldiği için 04 numarasını almıştır. Bu nedenle trafikte gördüğünüz her 04 ile başlayan plaka resmî olarak Ağrı ilinde tescil edilmiş bir araca aittir.

AĞRI HAKKINDA KISA BİLGİ

Ağrı, Türkiye’nin en doğusunda yer alan, tarihi, coğrafi ve kültürel açıdan önemli bir şehirdir. Adını, Türkiye’nin ve Anadolu’nun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’ndan alır. Efsanelere konu olan Nuh’un Gemisi rivayeti, bölgenin tarihî derinliğini güçlendirir. Doğu Anadolu’nun sert iklimine sahip olmasına rağmen, Ağrı stratejik konumu ve sınır kenti olması sebebiyle önemli bir geçiş noktasıdır.

Ağrı'nın Genel Özellikleri

Bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi Plaka Kodu: 04

04 Telefon Kodu: 0472

0472 Nüfus: Yaklaşık 520.000 (2025 tahmini)

Yaklaşık 520.000 (2025 tahmini) Öne Çıkan Unsurlar: Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Doğu sınır kapıları, hayvancılık

04 PLAKA HANGİ BÖLGEYE AİTTİR?

04 plaka, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Ağrı iline aittir. Bölge; sert karasal iklimi, dağlık yapısı ve tarihî geçiş noktalarıyla bilinir. Doğu Anadolu’daki sınır kapıları, Ağrı’yı hem ekonomik hem de lojistik açıdan önemli kılar.

04 PLAKA KODUNUN VERİLME NEDENİ

Türkiye’de plaka kodlarının büyük bölümü alfabetik sıraya göre verilmiştir. Buna göre:

01 – Adana

02 – Adıyaman

03 – Afyonkarahisar

04 – Ağrı

Bu sıralama bize şunu gösterir: 04 plakayı gördüğümüzde, o aracın tescil merkezinin Ağrı olduğunu anlayabiliriz.

AĞRI’NIN İLÇELERİ VE 04 PLAKANIN KULLANIMI

Ağrı’da tescil edilen tüm araçlar 04 plaka kodunu kullanır. İlçeler ayrı bir plaka alt kodu kullanmaz; tamamı 04 ile başlar. Aşağıdaki tabloda Ağrı’nın ilçeleri yer alır.

İlçe Kullanılan Plaka Kodu Ağrı Merkez 04 Doğubayazıt 04 Patnos 04 Eleşkirt 04 Diyadin 04 Taşlıçay 04 Hamur 04 Tutak 04

AĞRI PLAKASI İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

04 plaka, Türkiye’de doğu sınırına en yakın illerden birini temsil eder.

Doğubayazıt ilçesi, İshak Paşa Sarayı ile birlikte 04 plakanın turistik yüzüdür.

ile birlikte 04 plakanın turistik yüzüdür. Sınır ticareti ve geçiş güzergahları sebebiyle 04 plaka, bölgesel taşımacılıkta sıkça görülür.

Ağrı Dağı’nın simgesel önemi, şehrin plakasını da bilinir kılmıştır.

04 nerenin plakası?

04 plaka kodu Ağrı iline aittir. Türkiye’nin doğusunda yer alan Ağrı, plaka sisteminde dördüncü sırada bulunur.

04 plaka neden Ağrı’ya verilmiştir?

Türkiye’de plaka kodları illerin alfabetik sırasına göre verildiği için, “Ağrı” adı alfabetik olarak dördüncü sırada yer alır ve bu nedenle 04 numarasını almıştır.

04 plaka hangi bölgede kullanılır?

04 plaka, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Ağrı ilinde kullanılır.

04 plaka hangi ilçelerde geçerlidir?

04 plaka; Ağrı Merkez, Doğubayazıt, Patnos, Eleşkirt, Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Tutak ilçelerinde geçerlidir. Yani Ağrı’nın tüm ilçeleri 04 plaka kullanır.

04 plaka yabancı plakalarla karıştırılır mı?

Türkiye’deki standart araç plakalarında sol taraftaki mavi alanda “TR” ibaresi bulunduğu için 04 plaka yabancı ülke plakalarıyla karıştırılmaz.

04 plaka kodu hangi rakamsal aralıklarda olabilir?

04 plaka ile tescil edilen araçlarda plaka formatı genellikle 04 AA 123 veya 04 A 1234 gibi standart Türkiye formatlarında kullanılır.

04 nerenin plakası? sorusunun yanıtı net: 04 plaka kodu Ağrı iline aittir. Ancak bu kod yalnızca bir sayı değildir; Türkiye’nin doğusunu, Ağrı Dağı’nın ihtişamını, tarihî İshak Paşa Sarayı’nı, sert ama gururlu bir coğrafyayı temsil eder. 04 plakayı gördüğünüzde, akla gelen ilk şey doğunun güçlü şehirlerinden biri olmalıdır. Bu nedenle 04 plaka, Ağrı için bir tescil numarasından çok daha fazlasıdır; şehrin kimliğinin bir parçasıdır.