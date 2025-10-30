05 Nerenin Plakası? 05 Plaka Kodu Hangi İle Aittir?

05 nerenin plakası sorusu, Türkiye’de araç plakalarının illere göre sıralanışıyla ilgilenenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alır. Her ilin kendine özel bir plaka kodu vardır ve bu kodlar alfabetik sırayla düzenlenmiştir. Peki 05 plaka hangi ile aittir ve hangi bölgede kullanılır? İşte 05 plaka koduna dair tüm detaylar, ilçeler, tarihçesi ve sıkça sorulan sorular...

05 PLAKA KODU HANGİ İLİN?

05 plaka kodu Amasya iline aittir. Türkiye’nin alfabetik sıralamasına göre beşinci sırada yer alan Amasya, 05 numaralı plaka kodunu taşımaktadır. Bu plaka kodu, sadece araçların kimliği değil, aynı zamanda Amasya’nın köklü tarihine işaret eden bir simge olarak da öne çıkar.

AMASYA HAKKINDA KISA BİLGİ

Amasya, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde yer alan tarihî bir şehirdir. Yeşilırmak’ın iki yakasına kurulu olan şehir, Osmanlı döneminde şehzadelerin yetiştiği bir merkez olarak bilinir. Tarihî konakları, kaya mezarları, milli mücadeledeki öncü rolü ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en etkileyici şehirlerinden biridir.

Amasya'nın Genel Özellikleri

Bölge: Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi Plaka Kodu: 05

05 Telefon Kodu: 0358

0358 Nüfus: Yaklaşık 340.000 (2025 tahmini)

Yaklaşık 340.000 (2025 tahmini) Öne Çıkan Unsurlar: Şehzadeler Şehri, Amasya Elması, Yeşilırmak, Harşena Dağı

05 PLAKA HANGİ BÖLGEYE AİTTİR?

05 plaka, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde yer alan Amasya iline aittir. Ancak Amasya, coğrafi konumu itibarıyla Orta Anadolu’ya da yakın bir noktada yer alır. Bu nedenle hem Karadeniz’in yeşilliğini hem de Anadolu’nun iç kesimlerinin karasal yapısını yansıtır.

05 PLAKA KODUNUN TARİHÇESİ

Türkiye’deki plaka sistemi 1962 yılında illerin alfabetik sıralamasına göre oluşturulmuştur. “Amasya” adı alfabetik olarak beşinci sırada bulunduğu için 05 plaka kodu kendisine verilmiştir. Bu sistem günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir.

AMASYA İLÇELERİ VE 05 PLAKANIN KULLANIMI

Amasya’daki tüm araçlar 05 plaka kodunu taşır. İlçelere özel farklı kodlar bulunmaz, ancak hepsi aynı ana plaka numarasını paylaşır. İşte Amasya’nın ilçeleri:

İlçe Plaka Kodu Merkez 05 Merzifon 05 Suluova 05 Taşova 05 Göynücek 05 Gümüşhacıköy 05 Hamamözü 05

AMASYA PLAKASI İLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER

05 plaka kodu, Türkiye’de “şehzadeler şehri” olarak bilinen Amasya’ya aittir.

Amasya, milli mücadele döneminde Amasya Genelgesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı şehirlerden biridir.

ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı şehirlerden biridir. Şehir, “Amasya Elması” ile ün kazanmış ve bu ürün şehrin plakası kadar bilinir hale gelmiştir.

Amasya’da ilk yerleşim izleri Paleolitik Çağ’a kadar uzanır, bu da 05 plakanın taşıdığı tarihî önemi artırır.

05 nerenin plakası?

05 plaka kodu Amasya iline aittir. Türkiye’nin alfabetik plaka sisteminde beşinci sırada yer alır.

05 plaka neden bu ile verilmiştir?

Plaka kodları Türkiye’de illerin alfabetik sırasına göre belirlenmiştir. “Amasya” alfabetik olarak beşinci sırada bulunduğu için 05 plaka numarası bu ile verilmiştir.

05 plaka hangi bölgeye aittir?

05 plaka, Karadeniz Bölgesinde yer alan bir ile aittir. Coğrafi olarak ise Orta Anadolu’ya komşudur.

05 plaka kodu hangi ilçelerde geçerlidir?

05 plaka kodu Amasya’nın tüm ilçelerinde geçerlidir: Merkez, Merzifon, Suluova, Taşova, Göynücek, Gümüşhacıköy ve Hamamözü.

05 plaka kodu hangi anlamı taşır?

05 plaka kodu, Amasya’nın tarihî kimliğini ve Türkiye plaka sistemindeki sırasını temsil eder. Aynı zamanda bu kod, “şehzadeler şehri” olarak bilinen Amasya’nın simgesidir.

05 nerenin plakası? sorusunun cevabı net: 05 plaka Amasya’ya aittir. Ancak bu kod, yalnızca bir araç tescil numarası değil; tarihî, kültürel ve coğrafi bir kimliğin göstergesidir. Amasya’nın plaka numarası olan 05, Anadolu’nun kalbinde yer alan bu köklü şehrin geçmişini, kültürünü ve zarafetini yansıtır. Türkiye’nin plaka sistemi içinde 05, tarih ve medeniyetin birleştiği bir simge haline gelmiştir.