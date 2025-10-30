07 Nerenin Plakası? 07 Plaka Kodu Hangi İle Aittir?

07 nerenin plakası sorusu, Türkiye’de araç plaka kodlarıyla ilgilenenlerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Plaka numaraları, sadece bir kimlik göstergesi değil, aynı zamanda şehirlerin tarihini, kültürünü ve bölgesel önemini de yansıtır. Peki 07 plaka hangi ile aittir, bu kod neyi simgeler ve hangi ilçelerde kullanılır? İşte 07 plaka koduna dair tüm detaylar, tarihçesi ve sıkça sorulan sorular.

07 PLAKA KODU HANGİ İLİN?

07 plaka kodu Antalya iline aittir. Türkiye’de illerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. “Antalya”, alfabetik sırada yedinci sırada yer aldığı için 07 numaralı plaka kodunu almıştır. Bu nedenle trafikte 07 ile başlayan bir plaka gördüğünüzde, o aracın Antalya’da tescil edildiğini anlayabilirsiniz.

ANTALYA HAKKINDA KISA BİLGİ

Antalya, Türkiye’nin güneyinde yer alan ve Akdeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Tarihî yapısı, eşsiz doğası, denizi, güneşi ve kültürel çeşitliliği ile Türkiye’nin “turizm başkenti” olarak bilinir. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist Antalya’yı ziyaret eder.

Antalya'nın Genel Özellikleri

Öne Çıkan Unsurlar: Konyaaltı Plajı, Kaleiçi, Düden Şelalesi, Aspendos Antik Tiyatrosu

07 PLAKA HANGİ BÖLGEYE AİTTİR?

07 plaka, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde yer alan Antalya iline aittir. Antalya, hem iklimi hem de coğrafi konumu itibarıyla Akdeniz ikliminin tüm özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Şehir, Akdeniz’in kıyısında yer alır ve Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahiptir.

07 PLAKA KODUNUN TARİHÇESİ

Plaka kodları Türkiye’de 1962 yılında belirlenmiştir. Bu sistemde iller alfabetik olarak sıralanmış ve her birine bir numara verilmiştir. “Antalya”, alfabetik sırada yedinci sırada bulunduğu için 07 plaka kodu kendisine tahsis edilmiştir. Günümüzde 07 plaka, Antalya’nın simgesi haline gelmiştir ve şehirle özdeşleşmiştir.

ANTALYA İLÇELERİ VE 07 PLAKA KULLANIMI

Antalya’daki tüm araçlar 07 plaka kodunu taşır. İlçelere özel bir kod farkı yoktur; hepsi aynı ana plaka numarasını paylaşır. Aşağıda Antalya’nın ilçeleri yer almaktadır:

İlçe Plaka Kodu Kepez 07 Muratpaşa 07 Konyaaltı 07 Alanya 07 Manavgat 07 Kemer 07 Serik 07 Finike 07 Korkuteli 07 Gazipaşa 07 Kaş 07 Elmalı 07 Demre 07 Aksu 07 İbradı 07 Kumluca 07 Gündoğmuş 07

ANTALYA PLAKASI İLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER

07 plaka, Türkiye’de turizmle en çok özdeşleşmiş plaka kodudur.

Antalya, yaz aylarında plaka tescil sayısı en hızlı artan iller arasında yer alır.

Şehirde yaşayanlar, 07 rakamını bir kimlik ve aidiyet sembolü olarak görür; birçok işletme ve marka adında 07 sayısını kullanır.

“07” aynı zamanda Antalya spor takımlarının ve çeşitli etkinliklerin simgesidir.

07 nerenin plakası?

07 plaka kodu Antalya iline aittir. Türkiye’de plaka kodları alfabetik sıraya göre belirlendiği için Antalya 07 numarasını taşır.

07 plaka neden Antalya’ya verilmiştir?

Türkiye’de plaka numaraları alfabetik sırayla düzenlendiği için, “Antalya” yedinci sırada yer almakta ve bu nedenle 07 plaka koduna sahiptir.

07 plaka hangi bölgede yer alır?

07 plaka kodu, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde yer alan bir ile aittir. Bu bölge, sıcak iklimi ve uzun sahil şeridiyle bilinir.

07 plaka kodu hangi ilçelerde geçerlidir?

07 plaka kodu, Antalya’nın tüm ilçelerinde geçerlidir. Başlıca ilçeler arasında Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Kemer ve Serik bulunur.

07 plaka neyi temsil eder?

07 plaka, Antalya’nın plaka kodudur ve aynı zamanda turizmin, doğanın ve Akdeniz’in simgesidir. Türkiye’de “07” denildiğinde akla ilk gelen şehir Antalya’dır.

07 nerenin plakası? sorusunun cevabı Antalya’dır. Ancak bu sayı yalnızca bir plaka kodu değildir; güneşin, denizin, turizmin ve Akdeniz kültürünün bir sembolüdür. 07 plaka, Türkiye’nin güney sahillerinin enerjisini ve Antalya’nın uluslararası kimliğini yansıtır. Her 07 plakalı araç, Akdeniz’in sıcak ruhunu taşır.