08 Nerenin Plakası? 08 Plaka Kodu Hangi İle Aittir?

08 nerenin plakası sorusu, Türkiye’deki plaka numaralarını öğrenmek isteyenlerin sıkça arattığı konulardan biridir. Çünkü ülkemizde plakalar yalnızca araçları değil, aynı zamanda şehirleri, coğrafyayı ve hatta bazen kültürel kimliği temsil eder. Peki 08 plaka hangi ile aittir, bu kod neden 08’tir ve bu plaka hangi ilçelerde kullanılır? Gelin 08 numaralı plaka kodunu tüm yönleriyle inceleyelim.

08 PLAKA KODU HANGİ İLİN?

08 plaka kodu Artvin iline aittir. Türkiye’de plaka kodları illerin alfabetik sırasına göre düzenlendiği için “Artvin” adı, alfabetik sıralamada sekizinci sırada yer almış ve bu nedenle 08 plakasını almıştır. Yani trafikte 08 ile başlayan bir araç gördüğünüzde, o aracın tescil merkezinin Artvin olduğunu anlayabilirsiniz.

ARTVİN HAKKINDA KISA BİLGİ

Artvin, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz’in doğu ucunda yer alan, doğasıyla ön plana çıkan bir sınır ilidir. Gürcistan’a komşu olması, ilin stratejik ve kültürel önemini artırır. Yeşilin her tonunu barındıran dağları, yaylaları, şelaleleri ve özgün kültürüyle Artvin, “yeşil cennet” olarak da anılır.

Artvin'in Genel Özellikleri

Bölge: Karadeniz Bölgesi (Doğu Karadeniz)

Plaka Kodu: 08

Telefon Kodu: 0466

Nüfus: Yaklaşık 175.000 (2025 tahmini)

Öne Çıkan Unsurlar: Karagöl, Şavşat yaylaları, Kafkasör Yayla Şenlikleri, Çoruh Nehri, cam seyir terasları

08 PLAKA HANGİ BÖLGEYE AİTTİR?

08 plaka, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde, daha da özelde Doğu Karadeniz kısmında yer alan Artvin iline aittir. Bölge; sık orman dokusu, dik yamaçları, bol yağış alan iklimi ve kendine özgü mimarisiyle tanınır. Artvin, Karadeniz sahiline sahip olmakla birlikte aynı zamanda içeriye doğru da yaylalarıyla uzanan bir coğrafyaya sahiptir.

08 PLAKA KODUNUN TARİHÇESİ

Türkiye’de plaka kodları, 1960’lı yıllarda illerin alfabetik sıralaması esas alınarak belirlenmiştir. Buna göre:

01 – Adana

02 – Adıyaman

03 – Afyonkarahisar

04 – Ağrı

05 – Amasya

06 – Ankara

07 – Antalya

08 – Artvin

Dolayısıyla 08 plaka kodunun Artvin’e verilmesinin temel nedeni, kentin alfabetik sıradaki konumudur.

ARTVİN İLÇELERİ VE 08 PLAKA KULLANIMI

Artvin’de tescil edilen tüm araçlar 08 plaka kodunu kullanır. İlçelere göre değişen ikinci bir plaka kodu bulunmaz. Aşağıdaki tabloda Artvin’in ilçelerini ve bu ilçelerde kullanılan plaka kodunu görebilirsiniz.

İlçe Plaka Kodu Artvin Merkez 08 Hopa 08 Arhavi 08 Borçka 08 Şavşat 08 Yusufeli 08 Murgul 08 Ardanuç 08

ARTVİN PLAKASI İLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER

08 plaka, Türkiye’de nüfusu nispeten düşük ama doğası en zengin şehirlerden birini temsil eder.

Artvin’de Karadeniz kültürü ile Kafkas etkilerinin birleştiği özgün bir yaşam tarzı vardır; bu da 08 plakasını kültürel olarak ilginç kılar.

Çoruh Nehri üzerindeki rafting olanakları, 08 numaralı plakayı spor turizmiyle de ilişkilendirir.

Hopa ve Arhavi gibi ilçelerde deniz kıyısı yerleşimi bulunurken, Şavşat ve Yusufeli gibi ilçelerde yüksek rakımlı yaylalar öne çıkar.

08 nerenin plakası? sorusunun yanıtı kısaca Artvin’dir. Ama 08 sayısı, sadece bir tescil numarası değil; dağların, ormanların, yaylaların ve Karadeniz kültürünün hayat bulduğu bir coğrafyanın işaretidir. 08 plakalı bir araç gördüğünüzde, Türkiye’nin en yeşil, en engebeli ve en karakterli şehirlerinden birini temsil ettiğini unutmayın.