1,5 milyon dolar sağlık maliyeti var!

Haber Merkezi

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden The Lancet’te yayımlanan yeni rapora göre, dünya plastik krizinin içinde. Çalışmada, plastiklerin insan ve gezegen sağlığı için “ciddi, artan ve yeterince fark edilmeyen bir tehlike” olduğuna dikkat çekildi. Dünyanın “plastik krizi” içinde olduğunu vurgulayan çalışmada, bu krizin hem hastalık hem ölümlere yol açtığı, yılda en az 1,5 trilyon dolarlık sağlık maliyetine neden olduğu vurgulandı.

1 MİLYAR TONU AŞACAK

Raporda, 1950’den bu yana plastik üretiminin 200 kat arttığı, 2060 yılına kadar bu miktarın yılda 1 milyar tonu aşacağı öngörüldü. Bu artışın büyük kısmını tek kullanımlık plastikler oluşturuyor. Yapılan incelemede, plastik kirliliğinin arttığı, şu anda 8 milyar ton plastiğin Everest Dağı’nın zirvesinden en derin okyanus çukuruna kadar tüm gezegeni kirlettiği belirtildi.

Plastiklerin zararı sadece atık aşamasında değil üretim, kullanım ve imhaya kadar her aşamada yaşanıyor. Süreç boyunca hava kirliliği, toksik kimyasallara maruz kalma ve vücutta mikroplastik birikimi gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Raporun başyazarı olan Prof. Philip Landrigan, ‘‘Kirlilik en çok savunmasız kesimleri, bebekleri ve çocukları etkiliyor, büyük ekonomik maliyet çıkarıyorlar. Harekete geçmek sorumluluğumuz" dedi.