1.800 sanatçıdan boykot kararı: İsrailli kurumlarla işbirliği yapılmayacak

Sinema dünyası, Filistin’e destek amacıyla boykot kararı aldı.

Olivia Colman, Javier Bardem, Mark Ruffalo, Tilda Swinton ve Ken Loach gibi Oscar ödüllü ve dünyaca ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 1.800’den fazla film yapımcısı, oyuncu ve sanatçı, Filistinli sanatçıların çağrısına uyarak İsrail’in kültürel kurumlarıyla işbirliği yapmayacaklarını açıkladı.

Sanatçılar, yayımladıkları bildiride İsrail hükümetiyle bağlantılı film festivalleri, yapım şirketleri ve yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapmayacaklarını duyurdu. Bu kurumların, Gazze’ye yönelik saldırılar nedeniyle “soykırıma ortak” olduklarını belirten imzacılar, tutumlarının bireylere değil kurumlara yönelik olduğunu vurguladı.

Evrensel'in aktardığına göre; “A Pledge Against Complicity” (Suç Ortaklığına Karşı Bir Taahhüt) başlıklı bildiri, 1987’de Güney Afrika’daki ırkçı rejime karşı başlatılan “Filmmakers United Against Apartheid” girişiminden ilham alıyor. O dönemde 100’den fazla önde gelen film yapımcısı, filmlerinin Güney Afrika’da gösterilmesini reddetmişti.

BOYKOTUN KAPSAMI GENİŞ

Film Workers for Palestine adlı organizasyonun yayımladığı bildiride, sinema sektörünün algıları şekillendirme gücüne dikkat çekilerek, “Hükümetlerimizin Gazze’deki yıkıma imkân verdiği bu kritik dönemde, elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” ifadelerine yer verildi.

İmzacılar arasında Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Asif Kapadia, Boots Riley, Joshua Oppenheimer, Olivia Colman, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Riz Ahmed, Josh O’Connor, Cynthia Nixon ve Julie Christie gibi isimler bulunuyor.

Sanatçılar, Kudüs Film Festivali, Hayfa Uluslararası Film Festivali, Docaviv ve TLVFest gibi İsrail hükümeti ile ortaklık yapan festivallerin yanı sıra, İsrailli sinema salonları, yapım şirketleri ve yayıncılarla çalışmayacaklarını duyurdu. Boykotun bireysel sanatçıları hedef almadığı, yalnızca kurumsal işbirliğini reddetmeyi amaçladığı vurgulandı.

TEPKİLER VE GEÇMİŞ GİRİŞİMLER

İsrail Yapımcılar Derneği boykota tepki göstererek, “On yıllardır İsrailli sanatçılar, çatışmanın karmaşıklığını ve Filistin anlatılarını izleyicilere duyuran başlıca sesler oldu” açıklamasını yaptı.

Boykot, Hollywood ve Avrupa’dan gelen tepkilerin bir devamı niteliğinde. Önceki yaz Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Ralph Fiennes ve yönetmen Guillermo del Toro gibi isimler, film endüstrisinin Gazze’deki duruma sessiz kalmasını kınayan açık bir mektup imzalamıştı. Norveç Oyuncular Sendikası da üyelerine bazı İsrail kültür kurumlarıyla çalışmama tavsiyesinde bulunmuştu.