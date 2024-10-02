1,9 milyar TL’lik ihale aldı, kâr beyan etmedi

AKP iktidarında kamu ihaleleri ile servetlerine servet katan şirketlerin vergi ödemediği ortaya koyan belgelere bir yenisi daha eklendi. Kocaeli merkezli gazetelerde, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın zengin ettiği isim” olarak adlandırılan Macit Haldız’a ait Haldız İnşaat Otomotiv Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2021-2023 döneminde gelir beyan etmeyerek vergi ödemediği öğrenildi.

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

AKP döneminde yüksek maliyetli hemen her kamu ihalesi, “iktidarın makbul gördüğü kişi ya da kişilere para aktarma aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirildi. Pazarlık yöntemli ihaleler, “istenmeyeni eleme aracı olarak” kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilirken açık ihale yöntemi kullanılan ihalelerin teknik şartnameleri de katılımı kısıtlayıcı olduğu gerekçesiyle eleştirilere konu oldu.

Oğlu AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi olan ve “AKP’li müteahhit” olarak nitelendirilen Macit Haldız’a ait Haldız İnşaat da kamu ihaleleri ile zenginleşen şirketler arasına ismini yazdırdı. Haldız’ın şirketinin 2021-2023 döneminde aldığı altı kamu ihalesinin toplam bedeli 1 milyar 977 milyon 546 bin TL ile ifade edildi. Şirketin 2021, 2022 ve 2023 yıllarında aldığı bazı kamu ihalesinin idarelere göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

• TOKİ: Kocaeli İli Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi 564 Adet Konut ve 16 Adet Dükkân İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi - 1,3 milyar TL (Ekim 2023)

• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İştiraki Kent Konut: Sağlıkkent Konutları İnşaatı-207,5 milyon TL (Mart 2022)

• TOKİ: Kocaeli İli Körfez İlçesi Yarımca Mahallesi İlimtepe Mevkii Bin 10 Adet Konut, 24 Adet Dükkân ve Bir Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi: 259 milyon TL (Ağustos 2021)

KÂR BEYANI YOK

2021-2023 döneminde kamudan 1,9 milyar TL’lik ihale alan şirketin vergi karnesi de dikkat çekici. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre, Haldız İnşaat 2021, 2022 ve 2023 yıllarında kar etmediğini beyan etti. Buna göre, dev kamu ihaleleri ile anılan şirket, 2021-2023 döneminde tek kuruş vergi ödemedi.