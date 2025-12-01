1 Aralık 2025 İstanbul planlı elektrik kesintisi: BEDAŞ; Bakırköy, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer ve Sultangazi’de elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri belli oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde bakım ve yatırım programı kapsamında birçok ilçede farklı saat aralıklarında enerji kesintisi uygulanacak. Vatandaşlar ise “Elektrikler ne zaman gelecek?”, “1 Aralık elektrik kesintisi listesi” gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte BEDAŞ’ın açıkladığı bölge bölge kesinti programı…

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ – 1 ARALIK 2025

Bakırköy – Yeşilköy Mahallesi

Tarih: 01.12.2025

01.12.2025 Saat: 10:00 – 18:00

10:00 – 18:00 Çalışma Türü: Bakım Programı Çalışması

Bakım Programı Çalışması Etkilenecek Bölgeler: Ahmet Taner Kışlalı, Yeşilköy İstanbul Sokak ve civarı

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ – 1 ARALIK 2025

Beyoğlu – Cihangir, Firuzağa, Hüseyinağa ve Kılıçali Paşa Mahalleleri

Tarih: 01.12.2025

01.12.2025 Saat: 09:00 – 14:00

09:00 – 14:00 Çalışma Türü: Yatırım Programı Çalışması

Yatırım Programı Çalışması Etkilenecek Bölgeler: Güneşli, Havyar, Yeni Yuva Sokak / Şimşirci Sokak, Akarsu Yokuşu, Çukur Cuma Cami Sokak ve civarı

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ – 1 ARALIK 2025

Çatalca – Aydınlar Mahallesi ve çevresi

Tarih: 01.12.2025

01.12.2025 Saat: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Çalışma Türü: Bakım Programı Çalışması

Bakım Programı Çalışması Etkilenecek Bölgeler: Akbilge Çıkmazı, Aypare, Baha, Bakla, Balcı Çıkmazı, Binkılıç, Bitengül, Göç, Gürel, Karan, Kayınpınar, Kemal Paşa, Medeni, Merhamet, Merih, Meşelik, Mimar Sinan, Nişancı Çıkmazı, Osmangazi, Pehlivan Çıkmazı Sokak ve civarı

İLÇE İLÇE PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

1 Aralık 2025’te İstanbul’da elektrik neden kesiliyor?

BEDAŞ, bakım ve yatırım programı kapsamında belirli bölgelerde planlı elektrik kesintisi uyguluyor.

Elektrikler ne zaman gelecek?

Her bölgenin kesinti saat aralığı farklıdır. Bakırköy’de 10:00–18:00, Beyoğlu’nda 09:00–14:00, Çatalca’da 09:00–17:00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Kesinti tüm ilçelerde aynı anda mı yapılacak?

Hayır. Her ilçede çalışma saatleri ve etkilenen sokaklar farklıdır. Kesinti programı bölgeseldir.

Kesinti uzayabilir mi?

BEDAŞ, çalışmaların planlanan süre içinde tamamlanmasını hedeflese de teknik nedenlerle süre uzayabilir.