1 Aralık 2025 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı gündem konuları

Aralık ayının ilk Kabine Toplantısı, iki haftalık aranın ardından yeniden toplanıyor. Ekonomiden dış politikaya, terörle mücadeleden uluslararası krizlere kadar pek çok kritik başlığın masaya yatırılacağı toplantı, kamuoyu tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Toplantının ana gündem maddeleri neler? İşte tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Aralık 2025 Pazartesi günü toplanıyor. Beştepe’de gerçekleştirilecek olan toplantının saat 15.00’te başlaması bekleniyor.

Toplantı sonrası alınan kararlar ve değerlendirmeler, her zaman olduğu gibi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurulacak.

1 ARALIK 2025 KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEM KONULARI

Bu haftaki Kabine’nin gündemi son derece yoğun. Hem iç politikada hem dış politikada kritik gelişmeler yaşanırken, ekonomik başlıklar da toplantının önemli bölümünü oluşturacak.

• Terörsüz Türkiye Süreci

Kabinenin ana maddesi, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşama olacak. PKK’nın fesih ve silah bırakma süreci sahadan gelen güncel raporlar ışığında değerlendirilecek.

Zap bölgesindeki faaliyetlerin sona erdirildiğine ilişkin açıklamalar

Meclis komisyonundaki ilerlemeler

Örgütün tamamen silahsızlanmasına ilişkin yol haritası

• Dış Politika: Ukrayna – Rusya Savaşı ve Gazze

Kabine’de uluslararası krizlere yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.

Ukrayna–Rusya savaşındaki son gelişmeler

Karadeniz’de tankerlerin vurulması sonrası artan tansiyon

Liman ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik çözüm önerileri

Gazze’de kalıcı ateşkes için izlenecek diplomatik adımlar

BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze için aldığı yeni kararların yansımaları

Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü’ne olası katkısı ve Gazze’ye asker gönderme seçeneği

• Ekonomi ve Dezenflasyon Süreci

Ekonomideki görünüm Kabine’nin ana gündemlerinden birini oluşturuyor.

Dezenflasyon sürecinde atılan adımların etkileri

2026 bütçe görüşmelerinde gelinen son durum

Enflasyonla mücadele kapsamında yeni politika seti değerlendirmeleri

KABİNE GÜNDEMİ ÖZETİ

Konu Başlığı İçerik Terörsüz Türkiye PKK'nın silah bırakma süreci, komisyon çalışmaları, Zap bölgesindeki gelişmeler Dış Politika Ukrayna–Rusya savaşı, Karadeniz güvenliği, Gazze ateşkes süreci Ekonomi Dezenflasyon adımları, 2026 bütçe görüşmeleri

Kabine Toplantısı bugün kaçta başlayacak?

Kabine Toplantısı, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te başlayacak.

Kabine Toplantısı nerede yapılıyor?

Toplantı her zamanki gibi Ankara’daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştiriliyor.

Toplantının ana gündemi nedir?

En önemli başlık, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama ve PKK’nın silah bırakma süreci olacak.

Dış politika gündemine hangi konular alınacak?

Ukrayna–Rusya savaşı, Karadeniz’deki güvenlik krizi ve Gazze’de kalıcı ateşkes süreci masada olacak.

Ekonomiyle ilgili hangi konular görüşülecek?

Dezenflasyon süreci ve 2026 bütçesi üzerine değerlendirmeler yapılacak.