1 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Yeni diziden sürpriz atak!

1 Aralık 2025 Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı ve ekranda büyük rekabetin yaşandığı bir akşam geride kaldı. Fenerbahçe–Galatasaray derbisinin gölgesinde geçmesine rağmen, Kanal D'nin rekortmeni Uzak Şehir güçlü performansını koruyarak günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Öte yandan bazı diziler sürpriz yükselişler gösterirken, sabah ve haber kuşağı programları da dikkat çekici sonuçlar elde etti.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ VE PROGRAMLARI

1 Aralık Pazartesi gecesi yayınlanan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, neredeyse tüm yapımları olumsuz etkiledi. Buna rağmen Uzak Şehir, iki puanı aşkın reyting kaybı yaşasa da 12,98 reyting ile zirvedeki yerini bırakmadı. Dizinin özet bölümü ise 7,43 reyting ile günü ikinci sırada tamamladı.

Sabah kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert yine güçlü bir performans sergileyerek 5,86 reyting ile üçüncü sırayı aldı. TRT 1’in geçen hafta sert bir düşüş yaşayan dizisi Cennetin Çocukları ise bu hafta toparlanarak 4,77 reyting ile dördüncü sıraya yükseldi.

Akşam kuşağındaki rekabette Esra Erol’da 4,69 reytingle güçlü bir performans ortaya koyarken, günün en çok izlenen haber bülteni Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu ve 4,46 reytingle listede kendine yer buldu.

1 ARALIK 2025 PAZARTESİ REYTİNG LİSTESİ (20+ ABC1)

1. Uzak Şehir – 12,98 reyting

2. Uzak Şehir (Özet) – 7,43 reyting

3. Müge Anlı ile Tatlı Sert – 5,86 reyting

4. Cennetin Çocukları – 4,77 reyting

5. Esra Erol’da – 4,69 reyting

6. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – 4,46 reyting

7. Kanal D Ana Haber – 3,43 reyting

8. MasterChef Türkiye – 3,22 reyting

9. Cennetin Çocukları (Özet) – 2,80 reyting

10. ATV Ana Haber – 2,77 reyting

Veri Kaynağı: TİAK

Listenin geneline bakıldığında, derbinin etkisiyle reytinglerde hissedilir düşüşler görülse de Cennetin Çocukları gibi bazı dizilerin toparlanarak yükselişe geçtiği dikkat çekiyor. Özellikle hafta içi rekabetin yoğun olduğu bu günde, haber ve yarışma programlarının istikrarlı performansı da sıralamaya yansıdı.

REYTİNG SONUÇLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Uzak Şehir zirvedeki yerini korudu

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, derbiye rağmen 12,98 reytingle günü lider tamamladı. Her ne kadar düşüş yaşasa da, pazartesi akşamının vazgeçilmez dizisi olmayı sürdürüyor.

Cennetin Çocukları’ndan sürpriz yükseliş

Geçen hafta ciddi bir kayıp yaşayan Cennetin Çocukları, bu hafta toparlanarak 4,77 reytingle güçlü bir geri dönüş yaptı. Bu tablo, dizinin izleyici kitlesinin hala canlı olduğunu gösteriyor.

Haber bültenleri güçlü

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, günün en çok izlenen haber bülteni olarak öne çıktı. Kısa süre sonra Kanal D Ana Haber ve ATV Ana Haber listede kendine yer buldu.

1 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet, TİAK verilerine göre 1 Aralık 2025 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.

Günün en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

Günün en çok izlenen yapımı, 12,98 reytingle Uzak Şehir oldu.

Derbi reytingleri nasıl etkiledi?

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi birçok dizide iki puana yakın düşüşe yol açtı, ancak bazı yapımlar yine de ilk sıralarda kalmayı başardı.

MasterChef Türkiye reytingi kaç çıktı?

MasterChef Türkiye, 3,22 reyting ile günü sekizinci sırada tamamladı.

Cennetin Çocukları reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Cennetin Çocukları, 4,77 reytingle günü dördüncü sırada kapattı.

En çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Günün en çok izlenen haber bülteni, Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu.

1 Aralık 2025 reyting sonuçları, derbiye rağmen Uzak Şehirin seyirci üzerindeki etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Yeni haftada bazı yapımlar düşüş yaşarken, Cennetin Çocukları gibi dizilerin yükselişe geçmesi de reyting yarışını daha da hareketlendirdi. Türkiye’nin reyting manzarası yine büyük bir rekabeti ortaya koyarken, pazartesi akşamlarının güçlü dizileri ve haber programları izleyici kitlesini ekrana çekmeye devam ediyor.