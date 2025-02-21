1 ay geçti, bakanlıktan tek tutuklu yok: Soruşturma da facia

Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya’daki 21 Ocak’ta meydana gelen otel yangını faciasının üzerinden 1 ay geçti. Geçen sürenin ardından ne yanan Grand Kartal Otel’deki güvenlik ve denetim üzerine ne de olası kurumlarda yangınların önlenmesi için iktidar tarafından somut adımlar atıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 gün içinde sorumluların bulunacağına yönelik açıklamalarda bulunsa da olayın üzerinden haftalar geçmesine karşın sorumlular ortada yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ise tek kişi istifa edip, görevden alınmadı. Yakınlarını kaybeden aileler ise bu süreçte hukuk mücadelesini yürütmek ve dayanışmak için Başka Canımız Yok isimli platformu kurdu.

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KAĞIT ÜSTÜNDE DENETİM

Facianın ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurum ve kuruluşlara bir yazı göndererek tesislerdeki yangın tesisatlarından asansörlere, jeneratörlerden yangın algılama sistemlerine kadar pek çok altyapının acil denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ise 81 ildeki bakanlık yöneticilerine yönelik bir yazı göndererek memurların Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinden yangın güvenliği eğitimi videosunu izlemesini istedi. Öte yandan İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü de müffettişlerden 24 Şubat’a kadar yurtların denetlenmesi istendi. Müfettişler, “Teknik ekipsiz, evrak üzerinden denetim yapılıyor” diye tepki gösterdi.

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KÜLTÜR BAKANININ GÖREVİ NE?

Yangının ardından ilgili bakanlıkların yetki tartışmalarının sonu gelmedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un facianın yaşandığı otelin denetim yetkisine ilişkin "Ruhsat ve iskân yetkisi İl Özel İdare’de. Alanın genelinde de İl Özel İdare yetkili, Turizm Bakanlığı yetkili değil. İş yeri açma çalışma ruhsatının yenilenmiş olması, benim için itfaiye raporunun da yenilenmiş olduğu diğer raporların yenilenmiş olması anlamına geliyor" diyerek sorumluluğu üstünden attı. Ardından süreçte bakanlık sessizliğe gömüldü.

Otel sahibi Halit Ergül de otelin Bakanlık tarafından denetlendiğini ve sorun bulunmadığını ileri sürerek “En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi" dedi. Daha sonra Mülkiye Müfettişleri inceleme yaparak ön rapor hazırladı. Raporda yetkinin İçişleri Bakanlığı’na bağlı Bolu İl Özel İdaresi’nde olduğu ifade edildi.

Mehmet Nuri Ersoy

Bolu İl Özel İdaresi ise Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u işaret ederek denetim yetkisinin Kültür Bakanlığı’nda olduğunu kaydetti. Tüm işaretlere rağmen Kültür Bakanlığı bünyesindeki hiçbir yetkili sorumluluk alarak istifa etmedi ya da görevden alınmadı. Öte yandan bu süreçte Bakan Ersoy pek çok açılışa ve görüşmeye katıldı. Bunlardan bazıları şöyle:

• Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Perge Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarıyla bulunan Roma Dönemi’ne ait beş yeni heykelle ilgili toplantı düzenlendi.

• Ankara’da ‘100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi’nin lansman töreni gerçekleştirildi.

• Ersoy, bir dizi temas ve açılışta bulunmak üzere Afyonkarahisar’a giderek Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret etti.

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AKP’Lİ VEKİL BAŞKAN SEÇİLDİ

Yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu. Toplantıda, komisyonun başkanlığına AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok seçildi.

AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak komisyon başkanvekili, AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ise katip üye oldu. MHP Elazığ İl Başkanı olduğu dönemde AKP Elazığ eski İl yöneticisi ve TETİŞ Yapının sahibi Mustafa Tetik ile birlikte deprem bölgesi Elazığ’a 26 katlı bina dikmesiyle bilinen ve MHP’den Elazığ milletvekili seçilen Semih Işıkver, komisyonda sözcü olarak görev aldı. Komisyonda AKP’den 11, CHP’den 5, MHP ve DEM Parti’den 2 üye yer alıyor.

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İHMALLER NEYDİ KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye personeli İrfan Acar, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, otel sahibi Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç, Mehmet Gündüz, Halit Ergül’ün diğer oteli Gazelle Resort & Spa Otel Müdürü Ahmet Demir ve aynı otelden sorumlu 6 kişinin de aralarında olduğu 22 kişi tutuklandı. İş güvenliği uzmanı E.K. ile otelin 78 yaşındaki mimarı Ali B. de serbest bırakıldı.

Otel sahibi Halit Ergül’ün aynı zamanda turizm konaklama mekanlarının denetimlerini yapmakla da yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı(TGA) Yönetim Kurulu Üyesi olduğu faciadan sonra ortaya çıktı. TGA’nın otele 2 Mart 2024 ve 14 Aralık 2024’te TGA’dan “Sürdürülebilir Turizm Programı Sertifikası” verdiği öğrenildi. Otelin sürdürülebilirlik programı kapsamında Haziran 2024’te personele vermesi gereken İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG), ilk yardım ve yangın eğitimlerini tamamlayamadığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar kapsamında bazı ihmaller ise şöyle ortaya çıktı.

• Yangın algılama sisteminin mevzuata uygun olmaması

• Duman dedektörlerinin çalışmaması

• Acil durum butonlarının çalışmaması

• Acil durum aydınlatma sisteminin yetersiz, aydınlatma araçlarının bataryalarının boş olması

• Yönlendirme işaretlerinin yetersiz olması

• Yangın dolaplarındaki su bağlantılarının yetersiz olması

• Kaçış merdivenlerinde mevzuata aykırı olarak elektrik şaftı, pano ve baz istasyonu gibi unsurlar yer alması

• Oteldeki beş asansörün, yangın algılama ve uyarı sistemine entegre edilmemesi.