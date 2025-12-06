1 ayda 3 kez tutuklanmıştı: Gözaltına alınan Arif Kocabıyık bir kez daha tutuklandı

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan İlave TV isimli YouTube kanalında yaptığı sokak röportajlarını paylaşan muhabir Arif Kocabıyık tutuklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, sokak röportajı yapan İlave TV ve Kendine Muhabir sayfalarında yayınlanan bir konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı, bu yönde Çanakkale'de gözaltı kararı uygulandığı bildirildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ’5 Aralık'ta Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan şüpheli A.K'nin, Çanakkale'de gözaltına alındığı’ belirtildi. Kocabıyık'ın ‘nöbetçi hakimliğe sevk edildiği’ bildirilen açıklamada, "Şüpheli A.K, 6 Aralık'ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

BİR AYDA 3 KEZ TUTUKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanıp serbest bırakılan İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık, son olarak üçüncü kez çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 24 Haziran 2025 günü tahliye edilmişti.

Kocabıyık son tutuklanmasıyla beraber bir ay içerisinde tam 3 kere tutuklandı ve 3 kere de serbest bırakılmıştı.

Kocabıyık, 7 Mayıs'ta ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan tutuklanıp 14 Mayıs'ta tahliye olduktan sonra yeniden gözaltına alınıp 15 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Kocabıyık, 26 Mayıs'ta serbest bırakılmış, savcılığın tahliye kararına itirazı üzerine Kocabıyık, 28 Mayıs'ta yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.