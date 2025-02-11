1 ayda 38 kadın katledildi

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun ‘Ocak 2025 Kadın Cinayetleri Raporu’na göre, 1 Ocak-31 Ocak 2025 tarihleri arasında 38 kadın erkekler tarafından katledildi. Rapora göre, 29 kadın cinayete kurban giderken, 9 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayda geçti. Öldürülen kadınların medeni durumlarına bakıldığında, 14’ünün evli, 12’sinin bekar, 3’ünün boşanmış olduğu ve 9’unun medeni durumunun bilinmediği raporda yer aldı.

Rapora göre, kadınların 18’inin aile içindeki erkekler tarafından öldürüldüğü dikkat çekerken, 3 kadın boşandığı veya boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldüğü, 5 kadının da birlikte olduğu erkek tarafından, 1 kadının reddettiği erkek tarafından, 1 kadının ise tanıdığı bir erkek tarafından katledildiği vurgulandı. Öldürülme yöntemleri incelendiğinde, en yaygın yöntemin ateşli silahlar olduğu ortaya kaydedildi.

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EN ÇOK ÇAĞRI İSTANBUL’DAN

TKDF’in ‘Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’ 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında toplam 288 çağrı aldı. Bu çağrıların 26’sının İstanbul’dan geldiği, bunu Ankara, Aydın, İzmir ve Tekirdağ izledi. 2025 Ocak ayı içerisinde hatta gelen ve yeni kayıt açılan toplam 72 şiddet vakasının 52’sinin ev içi şiddet ihbarı olduğu belirtildi.