1 aylık huzurevi ücretine 4 aylık emekli maaşı yetmiyor

Yaşlı bakım ve huzurevlerinde fahiş zamların önü devlet eliyle açıldı. Emekliye 20 bin lira aylık ücreti reva gören iktidar, özel huzurevlerine 86 bin liralık tavan ücret verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı özel huzurevlerinde bu yıl en düşük ücreti 22 bin TL, en yüksek ücreti ise KDV hariç 86 bin 280 TL olarak belirledi. Huzurevleri bu fiyat aralığında istediği gibi ücret belirleyebilecek.

4 MAAŞTAN FAZLASI GEREKİYOR

Emeklinin 86 bin liralık huzurevi ücretini ödeyebilmesi için ise 4 aylık maaşından fazlası gerekiyor. Konu ile ilgili bakanlığa önerge veren CHP Milletvekili Bekir Başevirgen Sözcü’ye şunları söyledi:

“Huzurevi emekli için artık erişilemez bir lüks haline geldi, sosyal hizmet olmaktan çıktı. Emekli yüksek maliyet nedeniyle huzurevlerinde kalamıyor. AKP emekliyi ticari bir maliyet kalemi olarak görüyor. Bu ülkede yıllarca çalışan, prim ödeyen yaşlılarımıza verilen mesaj, ‘Paran varsa yaşlan, yoksa kaderine razı ol’ biçimindedir.”

KAPASİTE 18 BİN BİLE DEĞİL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş bakanlığına bağlı yaşlı bakım ve huzurevlerinde 17 bin 990 kişilik kapasite olduğunu açıkladı. Bu huzurevlerinde oda fiyatı aylık 9 bin 736 TL ile 11 bin 87 TL arasında değişiyor.