‘1. Balıkesir Kitap Fuarı’ 17 Ekim’de başlayacak

İrem İLYAS

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 17-26 Ekim arasında ilk kez kitap fuarı düzenleyecek.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan 1. Balıkesir Kitap Fuarı, edebiyat, sanat ve bilimin kalbini şehre taşıyacak.

Fuara, 200’ü aşkın edebiyatçı, gazeteci ve akademisyen ile 100’ü aşkın yayınevi katılacak. Fuarda ziyaretçiler söyleşiler, imza günleri ve dinletiler ile kültürel açıdan zengin bir deneyim yaşama fırsatı bulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın fuarın Balıkesir’in kültürel mirasına vurgu yapacağını belirterek, ‘‘Balıkesirlileri Gönen’li Ömer Seyfettin’le, ismi Edremit’le bütünleşen Sabahattin Ali’yle buluşturacağız. Yazarlarla, akademisyenlerle, gazetecilerle; edebiyatı, kültürü ve bilimi konuşacağız’’ sözleriyle fuarın misyonunu özetledi. Ücretsiz etkinlikler tüm katılımcılara açık.