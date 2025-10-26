1. Balıkesir Kitap Fuarı’nda kitap alanlara kahve, minik okurlara sıcak süt ikramı

1. Balıkesir Kitap Fuarı, renkli görüntülere sahne oluyor. Balıkesir halkını ilk kez böyle bir etkinlikte buluşturan Belediye Başkanı Ahmet Akın, bir sosyal belediyecilik girişimi olarak "kitap alan herkese kahve ikramı" uygulamasını başlattı. Dokuzuncu gününü geride bırakan fuarda, sayaçlara göre katılımcı sayısı 120 bini aşarken, fuardaki stantlardan kitap satın alan binlerce kişi isekahve ikramından yararlandı.

Fuar alanına kurulan "On On Mini" isimli karavan tipi gezici kafede sunulan hizmette fuarın minik ziyaretçileri de unutulmadı. Büyüklere kahve ikram eden görevliler, fuarın çocuk yaştaki ziyaretçilerine de sıcak süt ikram etti. Kitap fuarında gezilerini tamamlayan çocuklar ve yetişkinler, alışveriş fişlerini göstererek bu uygulamadan ayrım gözetmeksizin yararlanabildi.

CAZ, BLUES, KLASİK MÜZİK RESİTALLERİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamaları kahve ve süt ikramıyla da sınırlı kalmadı. 17 Ekim'den beri her gün birçok söyleşi ve imza etkinliğinin düzenlediği fuarda gün kapanışları ya tiyatroyla ya da müzik dinletisiyle yapıldı. Nebiz Özgentürk'ün “Tarık Akan Belgeseli”nin gösteriminin adından Dilşat Tutukoğlu'nun anlatıcılığında "Bir Masal Yolculuğu" çocukları büyüledi.

Piyanist Gökhan Aybulus'un piyano resitali 18 Ekim akşamı izleyicilerin büyük beğenisini toplarken, 19 Ekim akşamı ise İzmir Klarinet Kuartet'in klasik müzik konseriyle tamamlandı. Trio Anatolia'nın klasik müzik konseriyle 20 Ekim akşamı kapanış yapılırken, "Göksenin ile Kadınların Blues'u" isimli grubun konseriyle Balıkesirliler blues müziğe doydu.

22 Ekim akşamı, Bursa Kent Orkestrası'nın verdiği pop müzik konseriyle, 23 Ekim akşamı Ayşegül Koca'nın klasik gitar resitaliyle, 24 Ekim akşamı Ceren Temel Quartet ve Erdem Özkan'ın caz müzik konseriyle kapanış yaptı. Bursa Baro Tiyatrosu'nun "Bir Efes Masalı" isimli tiyatro oyunu ise 25 Ekim akşamı izleyenleri büyüledi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nin Ertuğrul Salonu'nda düzenlenen etkinlikleri toplam 10 bin kişi ücretsiz şekilde takip etti.

Balıkesir Kitap Fuarı, söyleşiler, imza etkinlikleri, kapanış töreni ve "Ustalara Saygı" konseri ile bugün sona erecek.