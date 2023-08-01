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1 dolar kaç tl? 1 Ağustos 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

1 Ağustos 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 1 Ağustos 2023 gününde dolar / TL güne 26,9564 liradan başladı. Euro / TL ise 29,6292 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

BirBilgi
  • 01.08.2023 11:15
  • Giriş: 01.08.2023 11:15
  • Güncelleme: 01.08.2023 11:22
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1 dolar kaç tl? 1 Ağustos 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, altın ne kadar oldu? 21 Ağustos | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 26,9564 liradan, Euro 29,6292 liradan güne başladı. serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 1 Ağustos 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

1 Ağustos 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

1 Ağustos 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL)
ABD Doları (USD / $) 26,9564 TL 26,9686 TL
Euro (€) 29,6215 TL 29,6292 TL
İngiliz Sterlini (£) 34,5809 TL 34,5968 TL
Gram Altın 1.695,76 TL 1.696,05 TL
Çeyrek Altın 2.757,00 TL 2.793,00 TL
Yarım Altın 5.513,00 TL 5.587,00 TL
Tam Altın 11.018,00 TL 11.122,00 TL
1 Dolar (1 $) 26,9466 TL 26,9522 TL

ABD Doları

  • 26,9564 TL (Alış)
  • 26,9686 TL(Satış)

EURO

  • 29,6215 TL (Alış)
  • 29,6292 TL (Satış)

STERLİN

  • 34,5809 TL (Alış)
  • 34,5968 TL (Satış)

1 DOLAR = 26,9564 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 1.695,76 TL
  • Gram altın satış: 1.696,05 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 2.757,00 TL
  • Çeyrek altın satış: 2.793,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 5.513,00 TL
  • Yarım altın satış: 5.587,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 11.018,00 TL
  • Tam altın satış: 11.122,00 TL

*Altın fiyatları 11.17’de  yazılmıştır.

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