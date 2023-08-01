1 dolar kaç tl? 1 Ağustos 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1 Ağustos 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 1 Ağustos 2023 gününde dolar / TL güne 26,9564 liradan başladı. Euro / TL ise 29,6292 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde
Dolar, altın ne kadar oldu? 21 Ağustos | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 26,9564 liradan, Euro 29,6292 liradan güne başladı. serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 1 Ağustos 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:
1 Ağustos 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1 Ağustos 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 08.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|26,9564 TL
|26,9686 TL
|Euro (€)
|29,6215 TL
|29,6292 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|34,5809 TL
|34,5968 TL
|Gram Altın
|1.695,76 TL
|1.696,05 TL
|Çeyrek Altın
|2.757,00 TL
|2.793,00 TL
|Yarım Altın
|5.513,00 TL
|5.587,00 TL
|Tam Altın
|11.018,00 TL
|11.122,00 TL
|1 Dolar (1 $)
|26,9466 TL
|26,9522 TL
ABD Doları
- 26,9564 TL (Alış)
- 26,9686 TL(Satış)
EURO
- 29,6215 TL (Alış)
- 29,6292 TL (Satış)
STERLİN
- 34,5809 TL (Alış)
- 34,5968 TL (Satış)
1 DOLAR = 26,9564 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 1.695,76 TL
- Gram altın satış: 1.696,05 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 2.757,00 TL
- Çeyrek altın satış: 2.793,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 5.513,00 TL
- Yarım altın satış: 5.587,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 11.018,00 TL
- Tam altın satış: 11.122,00 TL
*Altın fiyatları 11.17’de yazılmıştır.