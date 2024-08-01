1 dolar kaç tl? 1 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? FED faiz kararı sonrası dolar/TL'de rekor

1 Ağustos 2024 gününde FED faiz kararı sonrası dolar/TL'de rekor görüldü. Bugün dolar güne 33,1493 liradan başladı. euro ise 35,9400 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 1 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada FED faiz kararı sonrası dolar/tl 33,1493 liradan, Euro 35,9400 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 1 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

1 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

1 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,1493 TL 33,1601 TL Euro (€) 35,9400 TL 35,9637 TL İngiliz Sterlini (£) 42,5567 TL 42,6062 TL 1 Dolar (1 $) 33,1493 TL 33,1601 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

1 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,1493 TL

33,1493 TL Dolar ($) Satış: 33,1601 TL

EURO

Euro (€) Alış: 35,9400 TL

35,9400 TL Euro (€) Satış: 35,9637 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,5567 TL

42,5567 TL Sterlin (£) Satış: 42,6062 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Piyasaların gözü kulağı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu. Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceği mesajını verdi. Bu durum piyasaları etkiledi.

FED faiz kararı sonrası dolar/TL'de rekor

FED'in faiz kararı sonrası dolar yeni güne yükselişle başlayarak Türk lirası karşısında rekor kırdı. Serbest piyasada 33,1493 liradan alınan dolar, 33,1601 liradan satılıyor. 35,9400 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 35,9637 lira olarak belirlendi.

Dün amerikan doları satış fiyatı 33,1420 lira, euro'nun satış fiyatı ise 35,9640 lira olmuştu.