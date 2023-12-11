1 dolar kaç tl? 11 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

11 Aralık 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 11 Aralık 2023 gününde dolar / TL güne 28,9943 liradan başladı. Euro / TL ise 31,2297 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin kaç tl oldu detayları haberimizde!

1 dolar kaç tl? 11 Aralık | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 28,9943 liradan, Euro 31,2297 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 11 Aralık 2023 Euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin fiyatları!

11 Aralık 2023 euro, dolar, sterlin kaç TL?

9 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,9943 TL 29,0038 TL Euro (€) 31,2297 TL 31,2342 TL İngiliz Sterlini (£) 36,3960 TL 36,4101 TL 1 Dolar (1 $) 28,9943 TL 29,0038 TL

*Döviz fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

1 dolar kaç tl?

11 Aralık 2023 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

28,9943 TL (Alış)

29,0038 TL (Satış)

EURO

31,2297 TL (Alış)

31,2342 TL (Satış)

STERLİN

36,3960 TL (Alış)

36,4101 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,9943 TL

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ile birlikte bu hafta piyasalar hareketlendi.

Özellikle Fed yetkililerinden yapılan açıklamalarda aralık ayında faizin sabit tutulacağına yönelik sinyaller geldi. Bu gelişme ile birlikte çarşamba günü ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde sert düşüşler görüldü.

Çarşamba günü dolar endeksi 102.467’ye kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.253’ü test etti. Dün ise dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş dikkat çekti. Dolar endeksi 103.590’ı gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.367’yi test etti.

Bugün dolar endeksi 103.333 seviyesinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.326 seviyesinde hareket ediyor.