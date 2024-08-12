1 dolar kaç tl? 12 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

1 dolar kaç tl? 12 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,5564 liradan, Euro 36,7015 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, 1 dolar kaç tl? 12 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

12 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

12 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,5564 TL 33,5648 TL Euro (€) 36,7015 TL 36,7197 TL İngiliz Sterlini (£) 42,8592 TL 42,8738 TL 1 Dolar (1 $) 33,5564 TL 33,5648 TL

1 DOLAR KAÇ TL?

12 Ağustos 2024 saat 10.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,5564 TL

33,5564 TL Dolar ($) Satış: 33,5648 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,7015 TL

36,7015 TL Euro (€) Satış: 36,7197 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 42,8592 TL

42,8592 TL Sterlin (£) Satış: 42,8738 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz haftayı 33,5360 lira satış fiyatı ile kapatan dolar yeni haftada 33,5564 liradan satılıyor.

İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı ise 33,5544.

36,7015 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7197 lira olarak belirlendi.

Cuma günü euronun satış fiyatı ise 36,6370 lira olmuştu.