1 dolar kaç tl? 12 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
12 Ağustos 2024 gününde dolar güne 33,5564 TL'den başladı. euro ise 36,7015 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
1 dolar kaç tl? 12 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,5564 liradan, Euro 36,7015 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, 1 dolar kaç tl? 12 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
12 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
12 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.30 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|33,5564 TL
|33,5648 TL
|Euro (€)
|36,7015 TL
|36,7197 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|42,8592 TL
|42,8738 TL
|1 Dolar (1 $)
|33,5564 TL
|33,5648 TL
*Döviz fiyatları 10.30'da yazılmıştır.
1 DOLAR KAÇ TL?
12 Ağustos 2024 saat 10.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 33,5564 TL
- Dolar ($) Satış: 33,5648 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 36,7015 TL
- Euro (€) Satış: 36,7197 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 42,8592 TL
- Sterlin (£) Satış: 42,8738 TL
DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM
Geçtiğimiz haftayı 33,5360 lira satış fiyatı ile kapatan dolar yeni haftada 33,5564 liradan satılıyor.
İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı ise 33,5544.
36,7015 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7197 lira olarak belirlendi.
Cuma günü euronun satış fiyatı ise 36,6370 lira olmuştu.